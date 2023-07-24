Культовые фильмы, которые вышли в один день

21 июля состоялся долгожданный день “Барбигеймер” — поклонники окрестили его так из-за двух значимых премьер, которые состоялись в один день. Однако “Барби” и “Оппенгеймер” — не единственные в истории. Существует несколько культовых фильмов, которые тоже соперничали за внимание зрителя.

© Кадр из фильма «Матрица»

О культовых премьерах, состоявшихся в один день, — в материале “Рамблера”.

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“Матрица” и “10 причин моей ненависти”, 31 марта 1999

99-й год прошлого века до сих пор называют лучшим в истории кино. В один день вышли две картины для абсолютно разной аудитории: “Матрица” и “10 причин моей ненависти”. Первая — для фанатов научной фантастики, а вторая — для поклонников подростковых комедий. Однако в прокате они даже не боролись за звание лучшей киноленты: “Матрица” неоспоримо побеждала подростковый ромком.

Сборы фильма про Нео и альтернативную реальность достигли 463 миллиона долларов, а Хит Леджер в главной роли помог картине заработать 53 миллиона долларов.

“Эльф” и “Реальная любовь”, 7 ноября 2003

Подготовку к Рождеству и Новому году в ноябре начинают не только магазины подарков и украшений, но и кинематографисты. Поэтому в ноябре уже вовсю в кино можно увидеть релизы, посвященные предстоящим праздникам. Так произошло с двумя рождественскими фильмами. Несмотря на то, что обе картины вышли в один день, они воспринимались по-разному и вошли в золотой фонд новогодней классики.

По сборам картины шли поровну, но все-таки наличие широкого звездного состава сыграло решающую роль. “Реальная любовь” заработала в прокате 244 миллиона долларов, а “Эльф” всего на 20 миллионов меньше.

“Темный рыцарь” и “Мамма Миа!”, 18 июля 2008

Кристоферу Нолану не впервой тягаться с мюзиклами, такое уже было летом 2008 года. Это был уже второй фильм про Бэтмена, который снял Нолан, поэтому аудитория ждала выхода второй части с нетерпением. А “Мамма Миа!” была ожидаемой картиной для поклонников творчества группы ABBA.

Кадр из фильма "Мамма Миа!"