Чем Сигурни Уивер удивила в фильме «Чужой: Воскрешение»

Зрители и кинокритики были не слишком благосклонны к фильму «Чужой: Воскрешение», называя его чуть ли не худшим фильмом франшизы. Но, безусловно, если в картине и эпизоды, заслуживающие внимания.

© Кадр из фильма «Чужой: Воскрешение»

Одной из таких сцен, удививших поклонников фильма стал эпизод , в котором героиня Сигурни Уивер бросает мяч в баскетбольную корзину из-за спины, даже не глядя на кольцо. И попадает.

Разумеется, зрители были уверены, что выполнить этот трюк сама актриса не смогла бы. Высказывались предположения, что мяч был брошен рукой опытного спортсмена, стоящего за кадром, другой версией была склейка разных кадров на монтаже, ну и, конечно, использование спецэффектов.

Однако, все версии оказались ошибочными. Мяч забросила сама Сигурни Уивер, без каких-либо помощников и вмешательства компьютерной графики.

Кадр из фильма «Чужой: Воскрешение»

Актриса десять дней подряд тренировала этот бросок, чтобы в кадре совершить его самой. В конце концов Сигурни научилась отправлять мяч в корзину из-за спины, хотя и получалось у нее это не в каждую попытку.