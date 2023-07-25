Непопулярные комедии, которые хочется пересматривать снова и снова

Несмотря на то, что сегодня новые фильмы и сериалы выходят буквально каждую неделю, порой найти по-настоящему смешную комедию бывает весьма непросто.

© Кадр из фильма "Офисное пространство"

Вопреки распространенному мнению, комедия в профессиональных кругах считается одним из самых сложных жанров – подчас заставить зрителей рассмеяться куда сложнее, чем заставить их плакать.

Видео дня

Если вы находитесь в поиске легких смешных фильмов, обратите внимание на картины из нашей подборки. Подробнее – в материале "Рамблера".

"Офисное пространство", 1999

После неудачного сеанса гипноза личность Питера Гиббонса меняется до неузнаваемости. Отныне герой руководствуется философией "забей на работу". В офисе он открыто бездельничает и даже не стесняется ставить на место своего босса. Но внезапно такое поведение играет на руку Гиббонсу, и он начинает стремительно взбираться по карьерной лестнице.

"Зомби по имени Шон", 2004

В центре сюжета 29-летний Шон, который переживает полосу неудач. Герой без энтузиазма работает продавцом-консультантом, по вечерам учиняет разборки с сожителями, а еще пытается пережить разрыв с девушкой. Но все эти проблемы меркнут после того, как в городе Шона начинается восстание мертвецов. Тогда герой, вооружившись дубинками и прочим оружием, вместе с друзьями решает объявить войну зомби.

"Улика", 1985

Комедийный триллер повествует историю шести незнакомцев, которые оказываются приглашены на светский ужин в загородном особняке. Прибыв на место назначения, герои пытаются разобраться, кто и зачем собрал их вместе. Вскоре выясняется, что хозяин дома был убит. Но кем?

"Все без ума от Мэри", 1998

Еще в школе Тед рискнул пригласить на свидание самую красивую девушку в школе по имени Мэри. Но свиданию было не суждено состояться. Спустя 13 лет Тед решает отыскать Мэри и даже нанимает для этого частного детектива. Обнаружив девушку, детектив решает, что сам хочет встречаться с ней, поэтому убеждает Теда в том, что Мэри сильно изменилась со школьных времен и не в лучшую сторону.

"Ночные игры", 2018