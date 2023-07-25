"Утраченный дом": социальный триллер о борьбе за лучшую жизнь

В 2020-м году в прокат вышел испанский драматический триллер о несправедливости, цинизме и готовности пойти на все ради собственного благополучия.

© Кадр из фильма "Утраченный дом"

Почему стоит обратить внимание на "Утраченный дом" – в материале "Рамблера".

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Сюжет

Главный герой Хавьер профессионально занимается рекламой, что приносит ему неплохой доход. Мужчина вместе с женой и сыном-подростком живут в роскошном особняке с панорамными окнами, из которых открывается вид на весь город. Но не стоит им завидовать: однажды Хавьера увольняют из компании, в которой он проработал много лет, и размеренной жизни приходит конец. Вскоре мужчина, как может показаться на первый взгляд, приходит в себя и отправляется на поиски нового достойного места для выстраивания карьеры.

После нескольких неудачных попыток Хавьер осознает всю трагичность ситуации: они с супругой безработные, при этом нужно выплачивать приличный кредит за дом и в целом на что-то жить и питаться. Обстоятельства приводит к тому, что герои съезжают со своего шикарного жилья в скромную квартиру, и в качестве крайней меры жена предлагает Хавьеру продать его дорогое авто. Привыкший к достатку глава семьи делает все, чтобы машина осталась у него, скрывает это от супруги и продолжает искать идеальную для себя вакансию.

Проблематика

В какой-то момент, прогуливаясь по городу, Хавьер оказывается возле своих бывших апартаментов. В окнах он видит молодую симпатичную пару, которая, по мнению героя, живет его жизнью. Попав в критическую финансовую ситуацию, он винит в происходящем не социальную систему, которая не позволяет человеку с впечатляющим образованием и стажем найти работу, а незнакомого мужчину со своими проблемами и трудностями.

Хавьер планирует вторгнуться в жизнь влюбленных таким образом, чтобы они не могли ею наслаждаться. А если у него получится, то и вовсе забрать ее себе.

Отзывы

Посмотревшие фильм пользователи сравнивают ее с нашумевшими триллерами "Платформа" и "Паразиты". Как и указанные кинокартины, "Утраченный дом" вызывает противоречивые впечатления, но однозначно заставляет задуматься.