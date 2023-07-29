Лучшие фильмы Кристофера Нолана, над которыми придется поломать голову

Режиссер Кристофер Нолан известен своими невероятными сценариями и запутывающими сюжетами. Все это сочетается с качественной съемкой и удивительными деталями.

© Кадр из фильма "Начало"

После премьер его фильмов критикам приходится отдельно публиковать разборы и объяснять смыслы. Обычный зритель не всегда может уловить отсылки и расположить в своей голове запутанные сюжеты. 30 июля великому режиссеру современности исполняется 53 года. В честь этого события “Рамблер” публикует список его лучших картин, которые вошли в историю.

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“Начало” (2010)

Главный герой фильма Доминик Кобб — извлекатель. Он охраняет подсознание, но может красть идеи людей для того, чтобы использовать в своих целях. Его используют как агента разведки для того, чтобы он крал идеи военных разработок. Эта его способность стала для него удачей и проклятием одновременно.

Неожиданно для него открываются новые возможности. Кобб может все исправить, но для этого ему нужно совершить обряд инициации — внедрить идею в сон вместо того, чтобы ее украсть. В этот же момент он сталкивается с опасным соперником. Сможет ли Кобб вырваться из замкнутого круга своих способностей — главный вопрос, на который сможет ответить зритель.

Фильм получился захватывающим и над ним действительно придется поломать голову, особенно запомнился зрителям легендарный открытый финал. “Начало” оказался настолько успешным, что получил четыре статуэтки “Оскар”.

“Интерстеллар” (2014)

Научно-фантастический фильм стал одним из лучших фильмов года и до сих пор поражает зрителей. Сюжет основан на идее того, что землянам нужно искать другие планеты, когда Земля станет непригодна для жизни. С такой ситуацией столкнулся главный герой картины Купер. Он — бывший военный летчик, которому неожиданно предлагают экспедицию на другие планеты для того, чтобы проверить их пригодность для жизни.

Вместе с командой космонавтов он путешествует по галактике, чтобы понять не только свое истинное предназначение, но и ценность своей семьи. Это — история человека, который спасает мир, но сфокусирован на самом главном в своей жизни.

Чтобы понять “Интерстеллар” нужно не только внимательно его смотреть, но и обладать знаниями в квантовой физике. В фильме используются термины и ситуации, которые могут понять только те, кто разбирается в сложных формулах и представляют устройство теории о параллельных вселенных. Картина удостоилась “Оскара” и премии BAFTA.

“Довод” (2020)

Кадр из фильма "Довод"

В легендарном фильме Нолан эксплуатировал идею об использовании реверсивного оружия в будущем. Оно позволяет человеку двигать время назад в определенный момент жизни. Прибор для создания реверсивного движения использует для злого умысла бизнесмен из России, который хочет уничтожить мир. Главный герой Протагонист должен остановить его, используя его же оружие.