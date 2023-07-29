Лучшие фильмы Кристофера Нолана, над которыми придется поломать голову
Режиссер Кристофер Нолан известен своими невероятными сценариями и запутывающими сюжетами. Все это сочетается с качественной съемкой и удивительными деталями.
После премьер его фильмов критикам приходится отдельно публиковать разборы и объяснять смыслы. Обычный зритель не всегда может уловить отсылки и расположить в своей голове запутанные сюжеты. 30 июля великому режиссеру современности исполняется 53 года. В честь этого события “Рамблер” публикует список его лучших картин, которые вошли в историю.
“Начало” (2010)
Главный герой фильма Доминик Кобб — извлекатель. Он охраняет подсознание, но может красть идеи людей для того, чтобы использовать в своих целях. Его используют как агента разведки для того, чтобы он крал идеи военных разработок. Эта его способность стала для него удачей и проклятием одновременно.
Неожиданно для него открываются новые возможности. Кобб может все исправить, но для этого ему нужно совершить обряд инициации — внедрить идею в сон вместо того, чтобы ее украсть. В этот же момент он сталкивается с опасным соперником. Сможет ли Кобб вырваться из замкнутого круга своих способностей — главный вопрос, на который сможет ответить зритель.
Фильм получился захватывающим и над ним действительно придется поломать голову, особенно запомнился зрителям легендарный открытый финал. “Начало” оказался настолько успешным, что получил четыре статуэтки “Оскар”.
“Интерстеллар” (2014)
Научно-фантастический фильм стал одним из лучших фильмов года и до сих пор поражает зрителей. Сюжет основан на идее того, что землянам нужно искать другие планеты, когда Земля станет непригодна для жизни. С такой ситуацией столкнулся главный герой картины Купер. Он — бывший военный летчик, которому неожиданно предлагают экспедицию на другие планеты для того, чтобы проверить их пригодность для жизни.
Вместе с командой космонавтов он путешествует по галактике, чтобы понять не только свое истинное предназначение, но и ценность своей семьи. Это — история человека, который спасает мир, но сфокусирован на самом главном в своей жизни.
Чтобы понять “Интерстеллар” нужно не только внимательно его смотреть, но и обладать знаниями в квантовой физике. В фильме используются термины и ситуации, которые могут понять только те, кто разбирается в сложных формулах и представляют устройство теории о параллельных вселенных. Картина удостоилась “Оскара” и премии BAFTA.
“Довод” (2020)
В легендарном фильме Нолан эксплуатировал идею об использовании реверсивного оружия в будущем. Оно позволяет человеку двигать время назад в определенный момент жизни. Прибор для создания реверсивного движения использует для злого умысла бизнесмен из России, который хочет уничтожить мир. Главный герой Протагонист должен остановить его, используя его же оружие.
После выхода “Довода” критикам и зрителям пришлось по кусочкам разбирать фильм, так как даже те зрители, которые внимательно смотрели его по несколько раз, не поняли, что там конкретно произошло. На самом деле, все оказалось не так сложно: нужно лишь понять технологию движения времени назад.