Киноприем: как работает "взгляд Бога" и где его увидеть

Все началось с эпохи Возрождения, когда свои лучшие произведения создавал Леонардо да Винчи, в том числе картографические планы городов. Позже это найдет отражение в кинематографии и получит красивое название "взгляд Бога".

© Кадр из фильма "Красота по-американски"

"Рамблер" рассказывает, в чем суть этого приема, кто его использовал впервые и в каких фильмах его можно увидеть.

Видео дня

Киноприем "взгляд Бога" - это метафорическое выражение для описания съемки, которая производится сверху. Зритель таким образом получает возможность наблюдать за событиями или жизнью людей с высоты, как будто бы он вдруг стал богом на небе. Кстати, это выражение используется и в литературе, и в философии, и в религиозных контекстах.

Когда говорят о киноприеме "взгляд Бога", подразумевают, что Бог имеет всеобъемлющий и всеохватывающий вид, который позволяет ему видеть все аспекты жизни и событий, происходящих в мире. Это может быть связано с представлением о Боге как всевидящем и всезнающем существе.

Сначала такой ракурс применяли в живописи, потом появилась аэрофотосъемка, а в начале двадцатого века фотосъемку с верхней точки появилась в криминалистике благодаря юристу Альфонс Бертильон.

В кино такой прием начал активно использовать знаменитый режиссер Альфред Хичкок. "Взгляд Бога" встречается и в его более ранних работах, но хрестоматийным примером считается фильм "Птицы".

Кадр из фильма "Птицы"

Для такой съемки использовались краны, самолеты и вертолеты.

В фильме "После прочтения сжечь" этот прием используется в начале и конце для того, чтобы показать место действия.

В фильме "Убить Билла" Тарантино использует этот прием, чтобы показать сцены насилия.

Кадр из фильма "Убить Билла"

Еще одна задача, которую решает использование приема "взгляд Бога", - показать масштабы события. Как например, это делает режиссер Сергей Бондарчук в "Войне и мире".

Противоположная задача - показать незначительность конкретного объекта или героя на фоне большого пространства или толпы.