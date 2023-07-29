5 лучших фильмов про хакеров

С развитием киберпространства образ таинственного хакера начал обретать все большую популярность. Он может взломать не только компьютер обычного пользователя, но и базы данных министерств. В кино хакеров показывают разными: и как спасителей, и как самых настоящих злодеев.

© Кадр из фильма "Девушка с татуировкой дракона"

Хакеры всегда остаются загадкой. Зрителям лишь остается гадать, каков же будет их следующий шаг. «Рамблер» делится подборкой пяти захватывающих фильмов о компьютерных взломщиках.

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«Матрица» (1999)

Днем Томас Андерсон — ничем не примечательный офисный работник. Однако ночью он становится хакером Нео, который может пробраться в любой уголок сети. Вскоре герой понимает, что живет в иллюзорной реальности, которую контролируют машины, — Матрице. Может, он и есть тот самый избранный, что спасет людей от рабства?

«Взлом» (2000)

Талантливый хакер Кевин Митник сбегает из тюрьмы. Он вынужден скрываться от сотрудников ФБР, что, впрочем, не мешает ему успешно взламывать их системы. Но вскоре Митник сталкивает с более серьезным врагом — специалистом в области информационной безопасности Симомурой. Герой крадет из его компьютера опасный вирус, и Симомура присоединяется к ФБР, чтобы раз и навсегда поймать хакера.

«Девушка с татуировкой дракона» (2011)

Около 40 лет исчезла любимая племянница когда-то успешного бизнесмена Хенрика Вагнера. Мужчина уверен, что в исчезновении родственницы виновата их собственная семья. Для расследования этого дела он нанимает писателя Микаэля Блумквиста, которого не так давно обвинили в клевете, и загадочную татуированную девушку Лисбет Саландер — первоклассного хакера. Чтобы докопаться до правды, Лисбет неоднократно взламывает чужие компьютеры, прослушивает телефоны и находит компромат.

«Пятая власть» (2013)

Создатель сайта WikiLeaks Джуллиан Ассанж — профессиональный хакер, который не боится обнародовать страшные государственные тайны. Разоблачая коррупцию, Ассанж превращает WikiLeaks в одну из самых влиятельных организаций, которая работает оперативнее любых СМИ. Однако последняя раздобытая информация может привести не только к международному скандалу, но и гибели информантов. Герой встает перед выбором: горькая правда или ложь во благо. Фильм основан на реальных событиях.

«Кто я» (2014)

Кадр из фильма "Кто я"