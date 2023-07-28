Чего вы не знали о нашумевшей киноленте "Барби"

Фильму «Барби» понадобилось меньше недели, чтобы собрать в мировом прокате полмиллиарда долларов. Картина Греты Гервиг стала настоящим культурным феноменом еще до своей премьеры. Съемочный процесс оказался не менее интересным, чем сам фильм.

© Кадр из фильма "Барби"

«Рамблер» делится неожиданными фактами со съемок «Барби».

Видео дня

Выброшенная кукла Кена вдохновила Гослинга на роль

Кадр из фильма "Барби"

Грета Гервиг рассматривала на роль Кена именно Райана Гослинга. Некоторое время актер не соглашался на участие в фильме, опасаясь несостыковок в съемочном графике. Но в один день после обсуждения сценария Гослинг нашел на заднем дворе своего дома выброшенную куклу Кена. Игрушка лежала лицом в грязи рядом с раздавленным лимоном. Актер подумал, что это знак. Райан отправил фото Кена Гервиг и согласился на роль недооцененной куклы. Для участия в фильме актер сбросил 10 килограммов и перекрасился.

Двойник Марго Робби

Кадр из фильма "Барби"

После выхода сериала «Половое воспитание» многие зрители буквально стали считать Эмму Маккей и Марго Робби двойняшками. Эмму даже позвали сыграть одну из версий кукол Барби. Изначально Гервиг планировала снять шуточную сцену, связанную с внешним сходством актрис, однако от этой идеи пришлось отказаться. В одежде Барби и с разным цветом волос Эмма и Марго уже не выглядели настолько похожими.

Сирша Ронан и Тимоти Шаламе могли сыграть в «Барби»

Legion-Media

Сирша Ронан и Тимоти Шаламе уже играли в двух фильмах Греты Гервиг — «Леди Бёрд» и «Маленькие женщины». Актеры замечательно дружат с Гервиг, а потому режиссер очень хотела, чтобы они появились в ее новой картине хотя бы эпизодически. В одном из интервью Грета призналась, что Ронан и Шаламе уже практически снялись в «Барби», однако им пришлось отказаться от ролей из-за конфликтов в расписании.

«Я чувствовала себя так, будто делаю что-то без своих детей», — рассказывала Грета.

Проблемы с розовой краской

Legion-Media