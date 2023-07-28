Кадр дня: как у отца Марти Макфлая появился двойник в сиквеле "Назад в будущее"

Даже если вы никогда не смотрели трилогию "Назад в будущее", то наверняка не раз слышали об этих картинах.

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В 1985 году режиссер Роберт Земекис представил на суд зрителей фантастическую киноленту про подростка, который с помощью машины времени перемещается из 1980-х в 1950-е, где знакомится со своими молодыми родителями и другом-профессором.

Картина имела безоговорочный успех, а потому сиквелы не заставили себя долго ждать. Спустя четыре года вышла вторая часть фильма, а еще спустя год третья. Однако не все актеры из первой картины согласились сниматься в продолжении. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В картине "Назад в будущее" семья главного героя Марти Макфлая в новом времени сильно разбогатела. Однако такой финал совсем не впечатлил исполнителя роли Джорджа Макфлая – отца Марти – актера Криспина Гловера. Он выступал резко против данного сюжетного хода, но сценарист и режиссер к нему не прислушались. По контракту Гловер должен был завершить съемки, несмотря на свою позицию, однако в сиквелах артист сниматься отказался.

Но режиссер Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл не растерялись. Они ввели в продолжение картины двойника Гловера – в одной из сцен он появляется в огромных темных очках. Сходство настолько поразительное, что актера Джеффри Вайсмана и впрямь не отличить от Гловера.

В других же сценах создатели картины использовали кадры из первого фильма, чтобы создать впечатление, что Криспин все же снимался в киноленте.