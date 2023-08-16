Кадр дня: как пострадал актер на съемках фильма «Страсти Христовы»

Еще до выхода на экраны в 2004 году фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы» наделал много шума. В некоторых странах показ картины был ограничен, а где-то и вовсе запрещен. Общественность опасалась, что фильм может вызвать антисемитские настроения.

© Кадр из фильма "Страсти Христовы"

После выхода фильма споров о фильме стало еще больше: очень уж реалистичным и даже в некоторой степени жестоким оказалась картина. Да и с интерпретацией событий, какими показал их Гибсон, многие были не согласны.

Но оказалось, что с трудностями съемочная группа столкнулась не только после выхода фильма, но и во время его производства. Так, например, участники процесса рассказывали, что в людей попадали молнии.

Так, одна из молний ударила прямо в актера Джеймса Кэвизела, исполнявшего роль Иисуса Христа. Произошло это во время съемок эпизода, в котором актер висел на кресте. После этого, по словам очевидцев, молния попала еще и в помощника режиссера. К счастью, ни один из мужчин не пострадал.

Кадр из фильма "Страсти Христовы"

После публикаций интервью с этой историей, многие усомнились в том, что такое произошло на самом деле, посчитав рассказ об ударе молнией всего лишь способом привлечь еще больше внимания к фильму.