3 фильма о реальных преступниках

Детективы были остаются одним из наиболее популярных жанров в литературе и кинематографе. Сценаристы порой предлагают зрителям такие хитросплетения сюжетов, что приходится до последнего кадра пребывать в невероятном напряжении.

© Кадр из фильма "Зодиак"

Но создателям некоторых картин не пришлось даже ничего и выдумывать: жизнь сама предложила им невероятные сюжеты. Фильмы, основанные на реальных событиях, а особенно те, в которых главными действующими лицами являются настоящие преступники, всегда приковывают интерес зрителей. О некоторых подобных фильмах и жизни главных героев из них, читайте в материале «Рамблера».

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«Поймай меня, если сможешь», Фрэнк Абигнейл

Фильм Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь» рассказывает историю обаятельного мошенника Фрэнка Абигнейла, который примерял на себя десятки профессий, ради собственной выгоды. Он филигранно подделывал практически любые документы, включая банковские чеки. Главную роль в фильме исполнил Леонардо Ди Каприо. Сам же Фрэнк Абигнейл живет сейчас в Южной Каролине, у него трое сыновей, которые, к счастью, не пошли по стопам хоть и знаменитого, но не слишком законопослушного отца.

«Зодиак»

Этот маньяк держал в страхе весь Сан-Франциско на протяжении долгих 25 лет в конце 1960-х-начале 1970-х годов, то пропадая на время, то возвращаясь вновь. Он контактировал с полицией, рассказывая о своих преступлениях, сообщал журналистам о своих планах, присылал в письмах зашифрованные личные данные и даже свое имя. Словно играл с полицейскими в кошки-мышки. И стражам правопорядка, несмотря на многочисленные подсказки от самого преступника, так и не удалось ни поймать его, ни установить его личность.

На счету Зодиака, по его собственным признаниям, 37 убийств, хотя полицейские точно уверены лишь в семи преступлениях. Об этом загадочном и неуловимом преступнике в 2007 году Дэвид Финчер снял фильм с Джейком Джилленхоллом в роли карикатуриста Роберта Грейсмита, являвшегося одним из участников событий и написавшем об этом книгу. Его напарниками попытках поймать маньяка стали репортер Пол Эвери (его роль исполнил Роберт Дауни-младший) и инспектор Дэйв Тоски (Марк Руффало).

Возможно, благодаря выходу на экраны фильма дело Зодиака, фактически закрытое тремя годами ранее, возобновили. В 2018 году даже провели новую генетическую экспертизу ДНК Зодиака. Но по сей день результаты ее так и не опубликованы.

«Монстр», Эйлин Уорнор

Фильм Петти Дженкинс, вышедший на экраны в 2004 году, стал, безусловно, одной из самых значимых в карьере Шарлиз Террон, принесших ей «Оскар» за лучшую женскую роль. Основанная на реальных событиях история Эйлин Уорнор, которая лишила жизни семерых мужчин, потрясла зрителей.

Шарлиз блестяще сумела передать на экране образ Эйлин, которая в детстве подвергалась насилию со стороны дяди, в 11 лет стала проституткой, употребляла запрещенные вещества и несколько раз была заключена под стражу.