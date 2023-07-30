3 фильма, где герои выдают себя не за тех, кем являются

Иногда притвориться кем-то другим намного проще, чем остаться самим собой. Персонажи в известных фильмах примеряют на себя чужую личину по многим причинам. Некоторые стали жертвами манипуляции, а кто-то просто хочет начать жизнь с чистого листа.

© Кадр из фильма "Подмена"

"Рамблер" делится подборкой кинокартин, где герои выдают себя за других людей.

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"Талантливый мистер Рипли" (1999)

Том Рипли — юноша, одержимый желанием пробиться в высшее общество и обрести богатство. Однажды герою наконец выпадает шанс кардинально изменить свою жизнь. Влиятельный бизнесмен нанимает Тома, чтобы тот отправился в Италию и вернул его сына Дики обратно в США. Однако оказывается, что Дики живет именно так, как главный герой и сам долгое время мечтал. Поэтому он решается на рискованный шаг — занять место своего нового знакомого, украв его личность.

Фильм был снят по роману Патриции Хайсмит. Кинокритики высоко оценили картину, она получила пять номинаций на кинопремию "Оскар".

"Подмена" (2008)

У телефонистки по имени Кристин Коллинз неожиданно пропадает сын Уолтер. Спустя практически полгода мальчика находят живым, однако увидев его, Кристин понимает, что этот ребенок — вовсе не ее Уолтер. Несмотря на полную уверенность героини в том, что мальчика подменили, полиция совершенно не хочет ее слушать. Долгое время Кристин пытается предъявить им доказательства, но вместо помощи получает лишь прописку в палате психиатрической больницы.

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в Лос-Анджелесе в 20-х годах прошлого века.

"Текст" (2019)

Кадр из фильма "Текст"