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3 фильма, где герои выдают себя не за тех, кем являются

Иногда притвориться кем-то другим намного проще, чем остаться самим собой. Персонажи в известных фильмах примеряют на себя чужую личину по многим причинам. Некоторые стали жертвами манипуляции, а кто-то просто хочет начать жизнь с чистого листа.

3 фильма, где герои выдают себя не за тех, кем являются
© Кадр из фильма "Подмена"

"Рамблер" делится подборкой кинокартин, где герои выдают себя за других людей.

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"Талантливый мистер Рипли" (1999)

Том Рипли — юноша, одержимый желанием пробиться в высшее общество и обрести богатство. Однажды герою наконец выпадает шанс кардинально изменить свою жизнь. Влиятельный бизнесмен нанимает Тома, чтобы тот отправился в Италию и вернул его сына Дики обратно в США. Однако оказывается, что Дики живет именно так, как главный герой и сам долгое время мечтал. Поэтому он решается на рискованный шаг — занять место своего нового знакомого, украв его личность.

Фильм был снят по роману Патриции Хайсмит. Кинокритики высоко оценили картину, она получила пять номинаций на кинопремию "Оскар".

"Подмена" (2008)

Кадр из фильма "Подмена"

У телефонистки по имени Кристин Коллинз неожиданно пропадает сын Уолтер. Спустя практически полгода мальчика находят живым, однако увидев его, Кристин понимает, что этот ребенок — вовсе не ее Уолтер. Несмотря на полную уверенность героини в том, что мальчика подменили, полиция совершенно не хочет ее слушать. Долгое время Кристин пытается предъявить им доказательства, но вместо помощи получает лишь прописку в палате психиатрической больницы.

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в Лос-Анджелесе в 20-х годах прошлого века.

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"Текст" (2019)

Кадр из фильма "Текст"

Главный герой Илья Горюнов семь лет отсидел за распространение наркотиков. Вот только на самом деле Илья не виноват: его подставил сотрудник МВД Петр Хазин. Выйдя на свободу, герой первым делом собирается отомстить своему обидчику. В результате роковой драки Илье достается телефон Хазина, в котором заключена вся его жизнь. Теперь герою предстоит притвориться другим человеком — пусть и через экран смартфона.

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