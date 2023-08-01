"Безумная свадьба": французская комедия о семейных ценностях
В 2014-м году в прокат вышел комедийный фильм о семейной паре, которая не может смириться с выбором своих дочерей.
Почему стоит обратить внимание на данную кинокартину – в материале "Рамблера".
Сюжет
Главные герои – консервативные французы Клод и Мари, родители четырех успешных и красивых девушек. Трое из них состоят в браке и счастливы, но отец и мать до сих пор не подружились с их мужьями и считают, что коренные француженки должны связывать свою жизнь с согражданами, а не жителями других стран. Но герои все же надеются выдать младшую Лор за мужчину их мечты: обеспеченного импозантного француза.
К счастью или к сожалению, но им мечтам не суждено сбыться: Лор получает предложение руки и сердца от Шарля из Кот-д'Ивуара, отношения с которым она по понятным причинам скрывала от родителей. Теперь ей придется раскрыть все карты, ведь впереди грандиозное событие, которое сведет две семьи из абсолютно разных культур. Девушке предстоят переживания и объяснениям с Клодом и Мари, а последним – очередное "разочарование".
Актеры
Главные герои в фильме исполнили известные французские актеры Кристиан Клавье ("Между ангелом и бесом", "Пришельцы", "Астерикс и Обеликс против Цезаря") и Шанталь Лоби ("Дива танго", "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра", "Хороший доктор").
Их дочек сыграли не менее популярные Фредерик Бель ("Долгая помолвка", "Безумная свадьба", "Чудаки", "Богомол", "Профайл", "Убийства на семейном вечере"), Джулия Пьятон ("Профайл", "Семейный бизнес", "Что мы говорим, что мы делаем"), Эмили Кан ("1+1", "Мой путь", "Бюро", "Загадочные убийства Агаты Кристи") и Элоди Фонтан ("Superнянь 2", "Опасная профессия", "Плейбой под прикрытием").
Отзывы
В основном пользователи положительно высказываются о семейной комедии и отмечают ее легкость, юмор и талантливую игру актеров.
"Легкая, незамысловатая, но вместе с тем интересная французская комедия. Режиссер обратился к довольно сложной теме – отношения людей разных национальностей и менталитетов. Но, как мне кажется, он с задачей справился прекрасно и получился приятный и смешной фильм", – так звучит одна из рецензий на фильм.