"Безумная свадьба": французская комедия о семейных ценностях

В 2014-м году в прокат вышел комедийный фильм о семейной паре, которая не может смириться с выбором своих дочерей.

© Кадр из фильма "Безумная свадьба"

Почему стоит обратить внимание на данную кинокартину – в материале "Рамблера".

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Сюжет

Главные герои – консервативные французы Клод и Мари, родители четырех успешных и красивых девушек. Трое из них состоят в браке и счастливы, но отец и мать до сих пор не подружились с их мужьями и считают, что коренные француженки должны связывать свою жизнь с согражданами, а не жителями других стран. Но герои все же надеются выдать младшую Лор за мужчину их мечты: обеспеченного импозантного француза.

К счастью или к сожалению, но им мечтам не суждено сбыться: Лор получает предложение руки и сердца от Шарля из Кот-д'Ивуара, отношения с которым она по понятным причинам скрывала от родителей. Теперь ей придется раскрыть все карты, ведь впереди грандиозное событие, которое сведет две семьи из абсолютно разных культур. Девушке предстоят переживания и объяснениям с Клодом и Мари, а последним – очередное "разочарование".

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В основном пользователи положительно высказываются о семейной комедии и отмечают ее легкость, юмор и талантливую игру актеров.