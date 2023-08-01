5 захватывающих фильмов про шпионов

Мы вряд ли когда-нибудь выпрыгнем из самолета, сбегая от врага, или воспользуемся изощренными шпионскими гаджетами. Однако окунуться в захватывающее приключение — пусть и всего на несколько часов — нам уж точно никто не мешает.

© Кадр из фильма "Агенты А.Н.К.Л."

"Рамблер" делится подборкой фильмов про шпионов, которые не дадут скучать.

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"Дети шпионов" (2001 год)

Секретные агенты Грегорио Кортес и Ингрид должны были уничтожить друг друга, однако судьба распорядилась иначе. Они поженились, завели детей и оставили службу. Спустя несколько лет их коллеги-шпионы начали загадочным образом пропадать, и тогда супругам пришлось вернуться в давно позабытую профессию. Вот только пара попадает в заложники к опасному злодею, и теперь будущее всего мира зависит от их детей.

У фильма было несколько сиквелов, а в сентябре 2023 года должна состояться премьера перезапуска.

"Шпион по соседству" (2009 год)

В обычной жизни Боб Хо выглядит как самый обычный интеллигентный мужчина, однако на самом деле он является оперативником китайской разведки и работает под прикрытием. Дела шли успешно, пока Боб не влюбился в свою соседку Джиллиан. Все бы ничего, вот только у женщины есть трое детей, с которыми поладить оказалось тяжелее, чем спасти мир от террористов.

"Шпион, выйди вон!" (2011 год)

Кадр из фильма "Шпион, выйди вон!"

Британская разведка начинает опасаться, что в организацию уже давно затесался "крот". При этом обнаружить шпиона никак не удается, да и все агенты, которые открыто говорили об угрозе, вскоре загадочным образом уходят в отставку. За дело решает взяться бывший сотрудник спецслужбы Джордж Смайли. Однако мужчина даже не подозревает, что все окажется намного запутаннее, чем ожидалось изначально.

"Миссия: невыполнима" (1996 год)

Кадр из фильма "Миссия: невыполнима"

Итан Хант — секретный агент ЦРУ, которого после гибели нескольких членов команды начинают подозревать в предательстве. Вот только Итан уж точно не убивал собственных коллег. Чтобы очистить репутацию, Итан Хант решает самостоятельно отыскать настоящего "крота", который подставил его.

Это лишь первый фильм в рамках крупной кинофраншизы. В июле 2023 состоялась премьера седьмой части.

"Агенты А.Н.К.Л."