"Оппенгеймер" вошел в список 30 лучших фильмов на iMDB

Фильм "Оппенгеймер" вошел в список 30 лучших фильмов по версии iMDB
Вышедший в июле байопик Кристофера Нолана об американском физике Роберте Оппенгеймере на сегодняшний день занимает 29-е место в списке лучших картин на сайте iMDB.
Рейтинг кинокартины составляет 8,7 из 10 возможных. Она соседствует с такими фильмами, как "Зеленая миля", "Жизнь прекрасна", "Звездные войны", "Терминатор 2: Судный день" и др.
IMDb является крупнейшей в мире базой данных о кинематографе, которая в том числе ведет рейтинг 250 лучших фильмов и регулярно его обновляет.
Ранее внук Оппенгеймера заявил, что фильм является настоящим произведением искусства и очень ему понравился.
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