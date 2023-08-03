"Оппенгеймер" вошел в список 30 лучших фильмов на iMDB

Вышедший в июле байопик Кристофера Нолана об американском физике Роберте Оппенгеймере на сегодняшний день занимает 29-е место в списке лучших картин на сайте iMDB.

© Кадр из фильма "Оппенгеймер"

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