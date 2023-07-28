Чарльз Оппенгеймер отметил, что приходил на съемочную площадку картины и видел съемки некоторых сцен. Однажды во время съемок одного из эпизодов внук физика услышал, как Киллиан Мерфи, исполняющий роль его деда, по сценарию, выругался на другого персонажа в кадре. Чарльз признался, что был очень удивлен: по словам его отца Питера, Роберт Оппенгеймер был очень воспитанным человеком и никогда не позволил бы себе подобного поведения.