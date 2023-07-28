Внук Роберта Оппенгеймера высказался о фильме Кристофера Нолана
Чарльз Оппенгеймер, внук физика Роберта Оппенгеймера, дал интервью изданию TIME, в котором рассказал, как воспринял нашумевшую картину «Оппенгеймер».
Чарльз признался, что восхищается профессионализмом Кристофера Нолана, который проделал замечательную работу. Внук Оппенгеймера заявил, что фильм, безусловно, настоящее произведение искусства и очень ему понравился.
Чарльз Оппенгеймер отметил, что приходил на съемочную площадку картины и видел съемки некоторых сцен. Однажды во время съемок одного из эпизодов внук физика услышал, как Киллиан Мерфи, исполняющий роль его деда, по сценарию, выругался на другого персонажа в кадре. Чарльз признался, что был очень удивлен: по словам его отца Питера, Роберт Оппенгеймер был очень воспитанным человеком и никогда не позволил бы себе подобного поведения.
Также внук Оппенгеймера отметил еще один эпизод в фильме, который не слишком ему понравился. Речь о сцене, в которой знаменитый физик пытался отравить Патрика Блэкетта вымоченным в ядовитом растворе яблоком.
Меньше всего мне нравится отсылка к ядовитому яблоку. Нет никаких записей о том, что он пытался кого-то убить. Это действительно серьезное обвинение. Нет ни одного врага или друга Роберта Оппенгеймера, который слышал это и считал правдой, — заявил Чарльз Оппенгеймер.