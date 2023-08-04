Лучшие фэнтези-фильмы для взрослых, чтобы сбежать от реальности

Ошибочно считать, что фэнтези-фильмы могут увлечь только детей и подростков.

© Кадр из фильма "Лабиринт Фавна"

Ежегодно режиссеры снимают фантастические картины для взрослых, которые ничем не уступают популярным блокбастерам.

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Если вы мечтаете ненадолго отвлечься от суровой реальности, посвятите один вечер просмотру фэнтези-фильма. Вам точно удастся отвлечься от забот и хорошо провести время. Подробнее о картинах, которые заслуживают внимания – в материале "Рамблера".

"Лабиринт Фавна", 2006

Кадр из фильма "Лабиринт Фавна"

В центре сюжета – маленькая девочка Офелия, которая находит в лесу таинственный лабиринт. Лабиринт оказывается порталом в потусторонний мир. Вскоре героиня выясняет, что она – принцесса этого мира, которая в прошлом сбежала к обычным людям. Но теперь чтобы вернуться в царство и занять в нем свое место, девочка должна пройти три непростых испытания.

"Сонная лощина", 1999

Действие фэнтезийного триллера Тима Бертона разворачивается в 1799 году в Нью-Йорке. Юный констебль Икабод приезжает в местечко Сонная лощина, чтобы расследовать серию загадочных убийств. По словам местных, все жертвы погибают от меча всадника без головы. Вскоре главный герой выясняет, что убийца пришел с того света, а в преступлениях замешаны ведьмы. Икабода мучают два вопроса: как убить всадника и зачем он пришел в этот мир.

"Воображариум доктора Парнаса", 2009

Кадр из фильма "Воображариум доктора Парнаса"

Картина повествует о докторе Парнасе, который путешествует по всему миру со своей труппой и отправляет зрителей при помощи зеркала в страну грез. Однако это не единственное, чем промышляет герой: он также играет в азартные игры с самим Дьяволом, который намерен прийти и забрать в качестве приза дочь Парнаса.

"Крадущийся тигр, затаившийся дракон", 2000

Знаменитый мастер боевых искусств Ли Мубай отправляется на поиски магического меча зеленой стали, который был похищен злоумышленниками. В погоне за мечом Мубай сталкивается с наемным убийцей, который после долгого отсутствия вновь вернулся на тропу войны.

Картина Энга Ли стала четырехкратным лауреатом "Оскара".

"Звездная пыль", 2007