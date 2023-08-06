Неонуар: лучшие фильмы в этом жанре

Эра "Неоуара" в Соединенных Штатах начала свою поднимающуюся волну в первой половине 1970-х годов на фоне мрачных исторических событий того времени: американская неудача во Вьетнаме, Карибский кризис, убийство Джона Кеннеди и разоблачения Уотергейта. Жанровые характеристики включают в себя выразительные визуальные образы, беспомощность героев и широкий спектр затрагиваемых тем. "Рамблер" сделал подборку лучших кинокартин, созданных в этом стиле.

© Кадр из фильма "Бегущий по лезвию"

"Бегущий по лезвию" (1982)

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Сюжет этой ленты нарисован на фоне произведения Филиппа Дика. Хотя эта тонкая связь не всегда видна с первого взгляда. Можно сказать, что это симбиоз фантастики и неоуара. Мир криминальной ночной жизни, с частными детективами и загадочными дамами, переплетается здесь с визуализацией летающих автомобилей и роботов. Все это окутано философскими размышлениями о смысле человеческой жизни. Особенно заметна богатая визуальная композиция этой картины.

"В упор" (1967)

Кадр из фильма "В упор"

Название главного героя так и остается в секрете, добавляя загадочности его образу. Его путь наполнен жаждой мести мафии и его бывшей жене, покинувшей его. Этот фильм подтверждает, что даже избитая сюжетная линия, при искусной обработке, может превратиться в настоящее произведение искусства. Постоянное чувство бессилия, как олицетворение главных персонажей, является одной из характерных черт неоуара. Герои всегда сталкиваются с новыми и трудными испытаниями, которые либо отдаляют их от победы, либо вынуждают платить слишком высокую цену за успех.

"Расплата" (1999)