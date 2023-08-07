4 фильма про авиакатастрофы для тех, кто хочет пощекотать нервы

Режиссеры нередко посвящают свои киноленты авиакатастрофам. И неспроста: такие фильмы, как правило, держат в напряжении зрителей вплоть до финальных титров.

© Кадр из фильма "Чудо на Гудзоне"

Если вам не хватает острых ощущений в жизни и хочется пощекотать нервы, посвятите один из вечеров просмотру картин из нашей подборки.

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Подробнее о лучших фильмах про авиакатастрофы – в материале "Рамблера".

"Экипаж", 1979

Экипаж пассажирского авиалайнера сталкивается с чрезвычайной ситуаций – в аэропорту, где приземлился самолет, происходит чудовищное землетрясение. Взлетная полоса повреждена, но опыт и сила воли помогают экипажу поднять судно в небо. Однако во время взлета самолет получил массу повреждений и теперь неизвестно, сможет ли он благополучно вернуться на землю.

"Потерянный рейс", 2006

В основу картины легла возможная хронология событий, которые произошли на борту самолета United Airlines 11 сентября 2001 года. Четверо арабских террористов захватывают судно, а пассажиры пытаются им противостоять. В то же время в центре управления воздушным движением специалисты делают все возможное, чтобы предотвратить катастрофу.

События в фильме были реконструированы на основе наблюдений из кабины пилота и звонков, которые совершали пассажиры своим близким.

Картина была дважды номинирована на "Оскар".

"Чудо на Гудзоне", 2016

В центре сюжета – авиапроисшествие, произошедшее 15 января 2009 года, которое впоследствии нарекли "Чудом на Гудзоне".

В этот день капитану рейса 1549 Чесли Салленбергеру пришлось совершить аварийную посадку самолета Airbus A320 на реку Гудзон в Нью-Йорке из-за отказа двигателей. Никто из 155 пассажиров и членов экипажа не пострадал, однако полиция начала расследование против пилота, которое могло положить конец его карьере.

"На грани", 1997

Картина повествует о пожилом миллиардере и его молодой жене супермоделью, которые отправляются на съемку на Аляску. Однако фотосессии не суждено состояться: маленький самолет героев терпит крушение и падает в озеро. Пилот погиб, но пассажирам удалось спастись. Вот только как им удастся выжить посреди леса, кишащего дикими животными?