"Иногда было трудно": Никита Ефремов – о съемках фильма "Тетрис"

15 марта 2023 года состоялась мировая премьера британо-американского биографичного фильма "Тетрис", в котором одну из главных ролей исполнил Никита Ефремов. В интервью "РИА Новости" актер поделился деталями о процессе съемок.

© Кадр из фильма "Тетрис"

Ефремову, как он сам признался, понравилось сниматься в кинокартине.

"Работа с Тэроном Эджертоном, Тоби Джонсом – высший класс. Они профессионалы. Я приехал за три-четыре недели до съемок и сразу понял, что фильм-то готов, остается его только снять. Тэрон с первой читки "заиграл", очень интересно смотреть на такую органику".

Вместе с тем, по его словам, сам процесс был ему не совсем привычен. Как объяснил актер, все дело в менталитете.

"Есть вещи, сложные для нашего менталитета: у нас съемочная группа становится семьей, а там – больше личностных границ. Причем для дела это, может, и лучше".