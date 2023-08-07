"Иногда было трудно": Никита Ефремов – о съемках фильма "Тетрис"

"Иногда было трудно": Никита Ефремов рассказал об участии в съемках фильма "Тетрис"
15 марта 2023 года состоялась мировая премьера британо-американского биографичного фильма "Тетрис", в котором одну из главных ролей исполнил Никита Ефремов. В интервью "РИА Новости" актер поделился деталями о процессе съемок.
Ефремову, как он сам признался, понравилось сниматься в кинокартине.
"Работа с Тэроном Эджертоном, Тоби Джонсом – высший класс. Они профессионалы. Я приехал за три-четыре недели до съемок и сразу понял, что фильм-то готов, остается его только снять. Тэрон с первой читки "заиграл", очень интересно смотреть на такую органику".
Вместе с тем, по его словам, сам процесс был ему не совсем привычен. Как объяснил актер, все дело в менталитете.
"Есть вещи, сложные для нашего менталитета: у нас съемочная группа становится семьей, а там – больше личностных границ. Причем для дела это, может, и лучше".
Никита Ефремов также признался, что успел подружиться с некоторыми коллегами. Например, он до сих пор общается с Энтони Бойлом, который играл Кевина Максвелла, и надеется снова повидаться с ним.
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