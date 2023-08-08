Чего вы не знали о съемках фильма "Однажды в Голливуде"

4 года назад в прокат вышел комедийно-драматический фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", главные герои которого пытаются найти свое место в изменчивом мире киноиндустрии.

© Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

Картина завоевала Сатурн как лучший фэнтези-фильм, а Брэду Питту и вовсе достался Оскар – за лучшую мужскую роль второго плана. Но прежде чем фильм был отмечен наградами и зрительскими симпатиями, над его созданием потрудилось немалое число профессионалов.

Видео дня

Как проходил съемочный процесс, и какие интересные факты он в себе таит – в материале "Рамблера".

Из книги в сценарий

Изначально Квентин Тарантино задался целью написать роман о Голливуде 1960-х годов, кинематографе того времени, двух мужчинах, один из которых является актером, а второй – каскадером, а также ключевых персонажах произведения – Чарльзе Мэнсоне, Романе Полански и его супруге Шэрон Тейт. На это занятие режиссер потратил целых 5 лет, прежде чем осознал, что написанный им текст больше походит на сценарий, нежели на оконченное произведение художественной литературы. Впоследствии он лег в основу сюжета кинокартины, которая вышла в 2019-м году.

Примечательно, что Тарантино все-таки довел дело до конца и выпустил в 2021-м году роман, в котором больше внимания уделил самим героям, а не жутким событиям, произошедшим с ними.

На энтузиазме

Ни для кого не секрет, что Леонардо Ди Каприо является одним из самых известных, талантливых и высокооплачиваемых актеров современности. Его обычный гонорар составляет около 20 миллионов долларов, но в редких случаях обладатель Оскара готов уступить ради интригующего проекта. Вот и фильм "Однажды в Америке" стал исключением из правил. Оказывается, актер настолько обрадовался предложению вновь стать частью творения культового режиссера, что согласился сняться в кинокартине за более скромное вознаграждение. Выделенный на съемки бюджет не позволял выплачивать исполнителю главной роли привычную для него сумму, поэтому Ди Каприо урезали гонорар на одну четверть. И его это вовсе не расстроило.

Образ Шэрон Тейт

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"