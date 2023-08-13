Премия "Оскар" является самой престижной и знаменитой наградой в области кинематографа. Эта премия была учреждена Американской киноакадемией в 1929 году. С тех пор церемония вручения наград Оскар ежегодно проводится в Лос-Анджелесе и транслируется в прямом эфире для зрителей со всего мира.

"Большая пятерка" – это неофициальный термин, который используется, когда один фильм получает сразу все пять главных наград премии "Оскар" в один год.

Эти пять главных номинаций присваиваются за: лучший фильм, режиссуру, мужскую роль, женскую роль и сценарий.

За всю историю кинопремии "Оскар", насчитывающую более 90 лет, только три фильма смогли получить сразу пять главных наград за один год.

Это были фильмы:

Об этом рассказала в своем видео блогер @Bladubua.