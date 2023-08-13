Что называют "большой пятеркой" премии Оскар: видео
Премия "Оскар" является самой престижной и знаменитой наградой в области кинематографа. Эта премия была учреждена Американской киноакадемией в 1929 году. С тех пор церемония вручения наград Оскар ежегодно проводится в Лос-Анджелесе и транслируется в прямом эфире для зрителей со всего мира.
"Большая пятерка" – это неофициальный термин, который используется, когда один фильм получает сразу все пять главных наград премии "Оскар" в один год.
Эти пять главных номинаций присваиваются за: лучший фильм, режиссуру, мужскую роль, женскую роль и сценарий.
За всю историю кинопремии "Оскар", насчитывающую более 90 лет, только три фильма смогли получить сразу пять главных наград за один год.
Это были фильмы:
- "Это случилось однажды ночью" (1935) реж. Фрэнк Капра
- "Пролетая над гнездом кукушки" (1975) реж. Милош Форман
- "Молчание ягнят" (1990) реж. Джонатан Демми
Об этом рассказала в своем видео блогер @Bladubua.
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