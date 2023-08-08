Его «гнусавым» голосом говорил Терминатор: чем еще запомнится Володарский

Радиоведущий Леонид Володарский умер после продолжительной болезни. Ему было 73 года.

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Чем запомнится переводчик и какими были последние годы его жизни?

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Чем известен Леонид Володарский

Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Помимо работы радиоведущим он отметился написанием сценария для 10-серийного фильма «Разведка, о которой знали немногие».

Володарский приобрел известность благодаря переводу и озвучиванию кинофильмов. В конце 1970-х, с приходом на рынок VHS-кассет с видеофильмами, к его услугам начали обращаться видеопираты. Его узнавали за счет характерного «гнусавого» голоса. Сам радиоведущий шутил, что у него «не было прищепки на носу» — он просто сломал нос в юности.

Он озвучил множество зарубежных фильмов и сериалов, в том числе «Терминатор» и «Джанго освобожденный». Кроме того, Володарский перевел на русский язык произведения таких авторов, как Стивен Кинг и Джером Сэлинджер.

Какими были последние годы жизни Володарского, какая причина смерти

Леонид Володарский скончался вчера, 7 августа, в возрасте 72 лет. Он подчеркивал, что за 30 лет «непрерывной практики» перевел более пяти тысяч картин, причем делая это синхронно и с первого раза. При этом переведенные им картины он больше никогда не смотрел. С марта 2014 года он по выходным дням вел авторскую программу на радиостанции «Говорит Москва» по истории России и советского народа. Родственники Володарского сообщили, что он умер после продолжительной болезни.

«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искрометным юмором, добрым и отзывчивым сердцем», — отмечается в сообщении радиостанции «Говорит Москва».

Прощание с Володарским пройдет 11 августа в 11:00 в зале ЦКБ № 1 Управления делами президента по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 25.

Кто еще из звезд умер в 2023 году

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. В этот день его доставили в больницу в Щелково с внутренним кровотечением. Позже он умер в реанимации. Долгое время модельер страдал от болезни Паркинсона. Его коллега Валентин Юдашкин умер 21 мая на 60-м году жизни. В 2016 году у модельера диагностировали рак почки, а после метастазы обнаружили в головном мозге.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла 3 августа. Ей был 81 год. Она скончалась в реанимации Московской инфекционной больницы, так и не придя в сознание. Звезде диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения, среди которых пневмония, фибрилляция, тромбоз и сепсис. Когда Мирошниченко подключали к ИВЛ, у нее нарушился ритм сердца. Именно из-за этого медикам пришлось экстренно спасать ее массажем сердца и дефибрилляцией. По одной из версий, актриса могла умереть от полиорганной недостаточности, которая стала следствием септического шока. Тяжелое состояние Мирошниченко было вызвано инфекционным эндокардитом. Артериальное давление знаменитости снизилось до критических показателей, ткани организма почти не пропускали кислород.