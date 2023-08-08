Почему голос Леонида Володарского знают миллионы

Голос переводчика, радиоведущего, актера Леонида Володарского слышали все, кто покупал на рынках пиратские кассеты в 90-е годы.

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С четырех лет он начал изучать языки. А к 18 годам свободно владел не только английским, но и французским, испанским, немецким и итальянским. Потом был Институт иностранных языков имени Мориса Тореза.

В конце 80-х его начали приглашать для быстрого синхронного перевода фильмов. Делал он это на слух и с первого дубля. Это сегодня за каждым голливудским актером закрепляется русский актер дубляжа, фильм покупается с субтитрами. А в 1990-е никаких субтитров и команды актеров не было. Фильмы зачастую выходили в одноголосом варианте, так что переводчик и переводил, и озвучивал, и пытался играть, а иначе, как переводить шутки и афоризмы. Как рассказывал актер, у него дома стоял "продвинутый" видеомагнитофон, все делалось в домашних условиях.

Закадровый голос Володарского звучал гнусаво, будто бы отстраненно. В этом была фирменная особенность Володарского. Но у нее были свои причины - актер ломал нос дважды. Герои "Терминатора", "Звездных войн", "Крепкого орешка" говорят его голосом.

Как признавался сам Леонид Володарский, он перевел почти 5000 фильмов за 30 лет. Но точную цифру, конечно, никто назвать не может.

В последние десять лет он был радиоведущим на радиостанции "Говорит Москва", гдевел авторскую радиопрограмму. В ней исследовалась история России советского периода. Также работал на радиостанции "Русская служба новостей" и на радио "Маяк", где вел "Шоу с Леонидом Володарским". Комментировал трансляции игр NBA.