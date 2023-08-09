"Здоровый человек": социальная драма о поисках себя
В прошлом году в прокат вышла социальная драма "Здоровый человек", главный герой которой переживает переломный момент в жизни и пытается найти свое место в непонятном ему мире.
Почему стоит обратить внимание на данную кинокартину, и кому она придется по душе – в материале "Рамблера".
Сюжет
Главный герой Егор ведет популярную передачу на спортивном канале. Он проживает счастливую беззаботную жизнь с любимой женой и дочерью.
Однажды ночью мужчина просыпается от страшных криков на улице и решает выяснить, что там происходит. Волей случая он становится участников драки, стараясь защитить совсем юную девушку от озлобленного обидчика. В результате на место происшествия приезжает полиция, Егор дает показания, выслушивает слова благодарности от жертвы и со спокойной душой отправляется на работу.
Но истории не суждено иметь хороший конец: по дороге домой Егор узнает, что девушка все же скончалась от рук обиженного юноши. Эта новость шокирует мужчину, он не понимает, почему хулигана отпустили из участка, и как он смог добиться желаемого. Егора начинают одолевать мысли о несправедливости, человеческой жестокости и собственной пользе для общества. Он осознает, что до сих пор смотрел на мир через розовые очки, и решает кардинально изменить свою жизнь, в том числе заняться волонтерством.
Актерский состав
Главная роль в кинокартине досталась известному российскому актеру Никите Ефремову, в фильмографии которого числятся такие проекты, как "Тетрис", "Лето", "Нулевой пациент" и "Тихий Дон". В качестве его супруги в драме предстала Ирина Старшенбаум ("Медиатор", "Инсомния", "Надвое", "Крыша мира").
Также в фильме приняли участие Евгений Ткачук ("Праведник", "Казнь", "Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов"), Александр Михайлов ("Регби", "Годунов", "За час до рассвета"), Олег Чугунов ("Голова-жестянка", "Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия", "Хор"), Платон Саввин ("Хрустальный", "Без правил", "Заключение", "По ту сторону смерти") и др.
Отзывы и награды
Драма была отмечена статуэткой "Святого Георгия" как лучший фильм конкурса "Русские премьеры" и завоевала "Золотого орла" за лучший сценарий. Зрители положительно отзываются о фильме и отмечают его актуальность, интересный сюжет, напряженность и талантливую игру актеров.
"Здоровый человек" понравится тем зрителям, которые отдают предпочтение философским фильмам с важным посылом и не прочь поразмышлять о насущном.
"Душевный, честный фильм, личный вызов героя, важная тема, спасибо!", – так звучит одна из рецензий.