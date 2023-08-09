Кино недели: "Гран Туризмо" с Орландо Блумом и восходящей звездой

10 августа в России состоится премьера экшн-картины Гран Туризмо. "Рамблер" расскажет о ней подробнее.

© Кадр из фильма "Гран Туризмо"

"Гран Туризмо" — биографический спортивный драматический фильм 2023 года, снятый Нилом Бломкампом по сценарию Джейсона Холла и Зака Бэйлина.

Видео дня

Фильм создан Columbia Pictures, PlayStation Productions, 2.0 Entertainment и Trigger Street Productions на основе одноименной серии видеоигр-симуляторов гонок и реальной истории Янна Марденборо, подростка, игравшего в Gran Turismo, который смог стать профессиональным автогонщиком.

В фильме снимается Арчи Мадекве в роли Марденборо вместе с Дэвидом Харбором Орландо Блум , Даррен Барнет , Джери Холливелл Хорнер и Джимон Хонсу.

Разработка

В июле 2013 года было объявлено о разработке фильма на основе Gran Turismo , продюсерами которого выступили Майкл Де Лука и Дана Брунетти , а сценарий написал Алекс Це. Джозеф Косински должен был снять фильм в июне 2015 года по новому сценарию Джона и Эриха Хоберов. Однако по состоянию на февраль 2018 года версия Косински больше не продвигалась вперед. В мае 2022 года было объявлено, что фильм снова находится в разработке, и в июне Бломкамп был назначен его режиссером. Основной состав был объявлен в сентябре 2022 года, а другие дополнения к актерскому составу подписаны в ноябре. Съемки начались в Венгрии в том же месяце и завершились в декабре.

Премьера Gran Turismo состоялась на автодроме Спа-Франкоршам в Бельгии 30 июля 2023 года, а в прокат в Великобритании картина вышла 9 августа 2023 г. Фильм выйдет в ограниченный прокат в России с 10 августа.

Кадр из фильма "Гран Туризмо"

Как приняли фильм

Первые отзывы о Gran Turismo были неоднозначными. На сайте- агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 58% из 43 рецензий критиков являются положительными со средней оценкой 5,5/10. Metacritic , который использует средневзвешенное значение, присвоил фильму 47 баллов из 100 на основе оценок 17 критиков, что указывает на «смешанные или средние отзывы».

Фильм подвергся критике за использование аварии Марденборо на Северной петле Нюрбургринга в качестве элемента повествования, где его Nissan GT-R Nismo подхватил воздух и перекатился через забор в зрителей, в результате чего один зритель погиб.