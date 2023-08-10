4 честных фильма о материнстве

В мире кино существует целый спектр фильмов, открывающих перед нами разные аспекты материнства. Но среди них есть те, которые бросают вызов искренне, неукрашенно и честно. "Рамблер" сделал подборку картин, раскрывающих сложность и радость этого важного пути в жизни женщины.

© Кадр из фильма "Мамочка"

"Мамочка" (2014 год)

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Мать и сын — два непростых характера, переплетенных в сложном узле эмоций. Вам предстоит погрузиться в мир постоянного эмоционального напряжения, где каждый шаг, каждое слово подростка может влиять на душевное состояние его матери. Это необычное взаимодействие раскрывает глубокий мир привязанности, где эмоциональная зависимость становится судьбоносной нитью, связывающей их сердца.

Ксавье Долан раскрывает уникальную историю, пленяющую и заставляющую задуматься о том, насколько сложны и необычны могут быть отношения между близкими. "Мамочка" — это фильм, который оставит в восторге от глубины чувств, характеров и тонкости межличностных связей.

"Алиса здесь больше не живет" (1974)

1970-е. Главная героиня, Алиса, — это женщина сильная духом, которая борется за выживание. Одна, с ребенком на руках, она отправляется в путешествие через Америку, оставляя позади город за городом. Ее жизнь напоминает гонку на выживание, где каждый день — это новый вызов.

В поисках своего места в этом мире, Алиса берется за второсортные работы, несмотря на трудности и несправедливость, которые ей приходится переживать. Фильм исследует сложности материнства, одиночества и мечты о лучшей жизни. Каждая ее встреча и каждое решение оказывают влияние на ее путь.

"Комната" (2015)

Кадр из фильма "Комната"

Представьте себе жизнь, ограниченную стенами одной единственной комнаты. Джой, с самого подросткового возраста находится в заточении у психопата. Ее пятилетний сын никогда не видел мира за пределами этой маленькой вселенной. Весь их мир — эта маленькая комната, где каждый предмет хранит свой секрет.

Режиссер Ленни Абрахамсон великолепно передал тесноту и атмосферу страха, в которой находятся главные герои. Этот фильм погрузит в сильные эмоции, вызовет множество вопросов о человеческой выдержке и силе воли, а также заставит задуматься о значимости свободы и внутренней светлоты в самых темных уголках жизни.

"Елена" (2011)

Кадр из фильма "Елена"

Фильм рассказывает историю о двух пожилых супругах, Елене и Владимире. Он – успешен и скрытен, а она – скромна и бедна. Судьба свела их вместе в зрелом возрасте, и у каждого из них есть дети от предыдущих браков. При этом сын Елены безработен и зависим от материальной поддержки, а дочь Владимира, молодая и беззаботная женщина, далеко от отца. Внезапно в семье встает вопрос финансового наследия мужчины, и он решает передать все свое состояние дочери.