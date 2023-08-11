Легендарные западные ремейки восточных фильмов

Восточный кинематограф оказал большое влияние на Голливуд. Многие западные картины, которые сейчас обожает весь мир, на самом деле являются ремейками азиатских фильмов. Вот только они адаптированы для совсем другого зрителя.

© Кадр из фильма "Отступники"

"Рамблер" делится подборкой популярных ремейков азиатских кинокартин.

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"Отступники" (2006)

Кадр из фильма "Отступники"

Гонконгский фильм "Двойная рокировка" повествует о мафиози, которые тайно внедряются в ряды полиции, и о полицейских, которые точно так же берут на себя роль "крота" в рядах преступной группировки. Этот закрученный сюжет настолько вдохновил Мартина Скорсезе, что он решил снять ремейк — кинокартину "Отступники". Действия фильма перенесены из Гонконга в Бостон, а концовка изменена. При этом "Отступники" безумно понравились как зрителям, так и кинокритикам. Картина даже получила премию "Оскар" в четырех номинациях, в том числе как лучший фильм.

"Звонок" (2002)

Оригинальную историю про девушку из телевизора, написанную автором Кодзи Судзуки, впервые экранизировал японский режиссер Хидэо Наката в 1998 году. Хоррор стал настолько популярным, что с тех пор получил несколько ремейков. Один из самых известных — американский "Звонок", снятый Гором Вербински. Одну из главных ролей исполнила любимица зрителей Наоми Уоттс. Несмотря на то, что японский фильм вышел более закрученным в плане сюжета, американская версия тоже обрела своих фанатов. Критики оценили режиссуру Вербицки, ремейк даже получил премию "Сатурн" как лучший фильм ужасов.

"Годзилла" (1998)

Японский фильм впервые увидел свет в 1954 году и обрел множество сиквелов. Спустя 34 года США решили снять собственную версию истории об огромном монстре-мутанте. В целом американский ремейк получил признание среди зрителей и оказался успешным в прокате. При этом многие фанаты японской версии остались разочарованы тем, что в итоге получилось у Голливуда. И тем не менее, это не помешало американцам снять мультсериал и даже перезапуск в 2014 году.

"Дом у озера" (2006)