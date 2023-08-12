"Идеальные незнакомцы": итальянская драма про опасные секреты

Итальянский драматический фильм с комедийными нотками "Идеальные незнакомцы", которыйсрежиссировал Паоло Дженовезе, вышел в прокат в 2016 году. Кинокартина стала настолько популярной, что на ее основе даже сняли целых десять ремейков.

© Кадр из фильма "Идеальные незнакомцы"

У фильма двадцать две номинации на итальянские и международные кинопремии, включая престижную премию "Давида Ди Донателло". При этом "Идеальные незнакомцы" смогли выиграть одиннадцать наград.

Видео дня

О том, почему итальянская драма Паоло Дженовезе заслуживает просмотра, — в материале "Рамблера".

Сюжет

В центре сюжета — семеро близких друзей, которые решают встретиться во время лунного затмения. Они устраивают совместный ужин, чтобы наконец расслабиться, посмеяться и обсудить наболевшее. Среди присутствующих — три женатые пары и один мужчина в разводе, который должен был привести в гости свою новую возлюбленную, но она слегла с температурой.

Во время застолья хозяйка дома — психоаналитик Ева — предлагает сыграть друзьям в игру. Вместо того чтобы тихо сидеть в телефоне, каждый должен будет зачитывать новые пришедшие сообщения вслух и отвечать на звонки по громкой связи. Изначально гостей забавляет эта идея, однако постепенно им начинает открываться правда, к которой никто не был готов. Как оказалось, один маленький телефон может скрывать множество опасных секретов.

Съемочная группа

Фильма получился довольно камерным, а потому актеров в нем было не так много. Главные роли сыграли Джузеппе Баттистон, Анна Фольетта, Марко Джаллини, Эдоардо Лео, Валерио Мастандреа, Альба Рорвахер, Кася Смутняк.

Съемочная группа, включая продюсеров, художника, монтажера, оператора и композитора, в основном состояла из людей, которые уже работали с Паоло Дженовезе над его другой картиной — "Во всем виноват Фрейд".

Отзывы

Многие зрители высоко оценили фильм Паоло Дженовезе. Они отметили, что эта работа режиссера снята как кинопьеса.

Я вообще испытываю слабость к фильмам, поставленным в театральной манере: минимум локаций, максимум диалогов и постепенное раскрытие характеров небольшого количества персонажей. В этом плане "Идеальные незнакомцы" — просто отличное кино с правильной драматургией, интересной завязкой, прекрасными образами, с неожиданным, довольно занятным и необычным финалом.

"Идеальные незнакомцы" держали зрителей в напряжении до самого конца, а концовка дала пищу для размышлений.