"Идеальные незнакомцы": итальянская драма про опасные секреты
Итальянский драматический фильм с комедийными нотками "Идеальные незнакомцы", которыйсрежиссировал Паоло Дженовезе, вышел в прокат в 2016 году. Кинокартина стала настолько популярной, что на ее основе даже сняли целых десять ремейков.
У фильма двадцать две номинации на итальянские и международные кинопремии, включая престижную премию "Давида Ди Донателло". При этом "Идеальные незнакомцы" смогли выиграть одиннадцать наград.
О том, почему итальянская драма Паоло Дженовезе заслуживает просмотра, — в материале "Рамблера".
Сюжет
В центре сюжета — семеро близких друзей, которые решают встретиться во время лунного затмения. Они устраивают совместный ужин, чтобы наконец расслабиться, посмеяться и обсудить наболевшее. Среди присутствующих — три женатые пары и один мужчина в разводе, который должен был привести в гости свою новую возлюбленную, но она слегла с температурой.
Во время застолья хозяйка дома — психоаналитик Ева — предлагает сыграть друзьям в игру. Вместо того чтобы тихо сидеть в телефоне, каждый должен будет зачитывать новые пришедшие сообщения вслух и отвечать на звонки по громкой связи. Изначально гостей забавляет эта идея, однако постепенно им начинает открываться правда, к которой никто не был готов. Как оказалось, один маленький телефон может скрывать множество опасных секретов.
Съемочная группа
Фильма получился довольно камерным, а потому актеров в нем было не так много. Главные роли сыграли Джузеппе Баттистон, Анна Фольетта, Марко Джаллини, Эдоардо Лео, Валерио Мастандреа, Альба Рорвахер, Кася Смутняк.
Съемочная группа, включая продюсеров, художника, монтажера, оператора и композитора, в основном состояла из людей, которые уже работали с Паоло Дженовезе над его другой картиной — "Во всем виноват Фрейд".
Отзывы
Многие зрители высоко оценили фильм Паоло Дженовезе. Они отметили, что эта работа режиссера снята как кинопьеса.
Я вообще испытываю слабость к фильмам, поставленным в театральной манере: минимум локаций, максимум диалогов и постепенное раскрытие характеров небольшого количества персонажей. В этом плане "Идеальные незнакомцы" — просто отличное кино с правильной драматургией, интересной завязкой, прекрасными образами, с неожиданным, довольно занятным и необычным финалом.
"Идеальные незнакомцы" держали зрителей в напряжении до самого конца, а концовка дала пищу для размышлений.
На самом деле, фильм очень волнительный и драматичный. Жутко смотреть, как рушится спокойное счастье возлюбленных. Невольно начинаешь задумываться, а нужна ли такая правда, с какой сталкиваются герои?