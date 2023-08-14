Знаменитости, которых привели в ярость экранизации их жизни

В последнее время биографические фильмы набирают большую популярность, однако далеко не все прототипы главных героев довольны ими. Приукрашивание фактов, домыслы, неправдоподобные образы персонажей — и это далеко не все вещи, за которые реальные люди ругают создателей байопиков.

© Кадр из фильма "Социальная сеть"

Подробнее о знаменитостях, которым не понравились экранизации своей жизни, — в материале "Рамблера".

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"Социальная сеть" (2010)

Кадр из фильма "Социальная сеть"

Программист Марк Цукерберг, про которого сняли фильм, остался недоволен тем, каким образом была продемонстрирована мотивация главного героя. По его словам, в реальной жизни все было совершенно иначе.

"После фильма складывается ощущение, что я создал социальную сеть только для того, чтобы клеить девушек. А то, что со своей женой я начал встречаться задолго до этого, они совершенно опустили. Из-за этого фильм трудно воспринимать всерьез", — поделился Цукерберг.

Помимо Цукерберга, и другие прототипы героев заметили много неточностей в фильме Дэвида Финчера.

"Пятая власть" (2013)

Кадр из фильма "Пятая власть"

Фильм "Пятая власть" основан на истории основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который обнародовал секретные материалы о скандалах и коррупции в верхушках власти. Однако сам Ассанж не хотел, чтобы этот проект снимали. За день до съемок картины он даже написал письмо исполнителю главной роли Бенедикту Камбербэтчу, предупреждая о том, что актер будет сниматься в лживом кино.

"Вас используют как наемника, чтобы создать видимость правды и покуситься на нее. Изобразить меня как морально скомпрометированного человека и поместить в сфальсифицированную историю", — написал Ассанж Камбербэтчу.

Позже Джулиан выложил у себя на сайте текст сценария с многочисленными исправлениями и комментариями.

"Джобс: Империя соблазна" (2013)

Кадр из фильма "Джобс: Империя соблазна"

Стив Джобс, один из основателей компании Apple, умер до того, как про него сняли биографический фильм. Вместо него на картину отреагировал Стивен Возняк, который участвовал в создании Apple вместе с Джобсом. По мнению Возняка, фильм получился неудачным.

"Мне не понравилось, что многие люди, которых я знаю, не получили уважения, которого они достойны", — подчеркнул Стивен.