Знаменитости, которых привели в ярость экранизации их жизни
В последнее время биографические фильмы набирают большую популярность, однако далеко не все прототипы главных героев довольны ими. Приукрашивание фактов, домыслы, неправдоподобные образы персонажей — и это далеко не все вещи, за которые реальные люди ругают создателей байопиков.
Подробнее о знаменитостях, которым не понравились экранизации своей жизни, — в материале "Рамблера".
"Социальная сеть" (2010)
Программист Марк Цукерберг, про которого сняли фильм, остался недоволен тем, каким образом была продемонстрирована мотивация главного героя. По его словам, в реальной жизни все было совершенно иначе.
"После фильма складывается ощущение, что я создал социальную сеть только для того, чтобы клеить девушек. А то, что со своей женой я начал встречаться задолго до этого, они совершенно опустили. Из-за этого фильм трудно воспринимать всерьез", — поделился Цукерберг.
Помимо Цукерберга, и другие прототипы героев заметили много неточностей в фильме Дэвида Финчера.
"Пятая власть" (2013)
Фильм "Пятая власть" основан на истории основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который обнародовал секретные материалы о скандалах и коррупции в верхушках власти. Однако сам Ассанж не хотел, чтобы этот проект снимали. За день до съемок картины он даже написал письмо исполнителю главной роли Бенедикту Камбербэтчу, предупреждая о том, что актер будет сниматься в лживом кино.
"Вас используют как наемника, чтобы создать видимость правды и покуситься на нее. Изобразить меня как морально скомпрометированного человека и поместить в сфальсифицированную историю", — написал Ассанж Камбербэтчу.
Позже Джулиан выложил у себя на сайте текст сценария с многочисленными исправлениями и комментариями.
"Джобс: Империя соблазна" (2013)
Стив Джобс, один из основателей компании Apple, умер до того, как про него сняли биографический фильм. Вместо него на картину отреагировал Стивен Возняк, который участвовал в создании Apple вместе с Джобсом. По мнению Возняка, фильм получился неудачным.
"Мне не понравилось, что многие люди, которых я знаю, не получили уважения, которого они достойны", — подчеркнул Стивен.
Возняку также показалось, что Эштон Кутчер изобразил Джобса достаточно однобоко. Кроме того, Стивен Возняк не оценил внешний вид своего персонажа. По словам соучредителя Apple, в то время он носил на работу только рубашки и джинсы, однако в фильме его периодически показывали в галстуках.