5 сцен из фильмов, в которых эмоции актеров были настоящими

Перед тем, как появиться на съемочной площадке, актеры, как правило, днями и неделями учат свои реплики и тренируются в выражении тех или иных эмоций.

© Кадр из фильма "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"

Однако иногда внезапная импровизация оказывается куда удачней и эффектней отрепетированных сцен.

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Подробнее о популярных фильмах, в которых эмоции звезд оказались настоящими – в материале "Рамблера".

"Титаник", 1997

В эпизоде, где Роуз изучает коридоры лайнера в поисках Джека, режиссер Джеймс Кэмерон использовал воду из океана. Вода оказалась по-настоящему ледяной, поэтому в моменте, где Роуз почти задыхается в воде, Уинслет демонстрирует свою истинную реакцию.

«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», 2005

Кадр из фильма "Хроники Нарнии"

Режиссер фантастической картины Эндрю Адамсон решил предварительно не показывать 10-летней актрисе Джорджи Хенли декорации, которые были построены для мира Нарнии. В эпизоде, когда Люси входит в волшебный шкаф и видит удивительный заснеженный лес, маленькая актриса и впрямь разглядывает его впервые. Это помогло Адамсону добиться неподдельных эмоций у ребенка.

"Оно", 2017

До съемок эпизода в гараже актеры Финн Вулфард, София Лиллис и Джейден Мартелл еще не видели Билла Скарсгарда в обличии устрашающего клоуна. Впервые артисты увидели Скарсгарда в жутком гриме и костюме лишь во время съемок, поэтому ужас, который отразился на их лице, отнюдь не наигранный.

"Тор", 2011

Роль Одина в супергеройской картине исполнил оскароносный Энтони Хопкинс. В сцене, когда Тора изгоняют из Асгарда, режиссер Кеннет Брана дал Хопкинсу карт-бланш и позволил вовсю импровизировать. Артист воспользовался возможностью и произнес проникновенный монолог, который тронул до глубины души всех присутствовавших на съемочной площадке. Расплакался даже Том Хиддлстон, исполнявший роль Локи. Его искренняя реакция попала в финальный монтаж киноленты.

"Гарри Поттер и Орден Феникса"

В эпизоде, где Гарри, Рон и Гермиона обсуждают первый поцелуй Гарри, Гермиона произносит фразу в адрес Рона:

"Это у тебя эмоциональный диапазон как у зубочистки".