Отец триллера: в чем секрет фильмов Хичкока

Альфред Хичкок по праву зовется отцом триллера. Напряжение, которое он создавал в фильмах, тревожное ожидание развязки, немой шок — все это стало визитной карточкой жанра. Его фильмы до сих пор пугают, ставят в ступор и удивляют. Сегодня разбираемся в чем секрет британско-американского режиссера.

© Кадр из фильма "Птицы"

Психо

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Начнем с одной из самых популярных кинокартин режиссера. По сюжету молодая девушка сбегает от своего ухажера с большой суммой денег. Она недовольна, потому что мужчина уделяет ей мало внимания. Она селится в мотеле, которым управляет Норман Бейтс. Он живет в соседнем доме и страдает от гиперопеки своей матери.

Сюжет на первый взгляд выглядит типичным, но история разворачивается по абсолютно неожиданному повороту. Девушка узнает, что мать мужчины на самом деле мертва. А женская фигура, которую она видела в окне — переодетый Норман.

В этой кинокартине Хичкок прибегает к своему любимому психоанализу. В доме три этажа, каждый из которых олицетворяет часть психики по Фрейду. Первый этаж — так называемое “оно” человека.

Там сокрыты все его самые низменные желания, которые не вписываются в рамки общества, там же остается мать героя. Второй этаж — эго человека, то есть то, каким он предстает в обществе. А третий этаж — суперэго, это то, что создает моральные нормы и правила, вводящие психику в состояние невроза.

Кадр из фильма "Психо"

Изначально картина задумывалась как комедия, но по итогу она превращается в психологический триллер. Тревожная струнная музыка, напряжение, в котором фильм держит зрителя, все это делает “Психо” неповторимой классикой саспенса. Здесь нет классических скримеров и монстров. Хичкок концентрируется на внутреннем мире Бейтса, показывает, насколько личность матери поглощает его.

Птицы

В картине “Птицы” Хичкок не отступает от психоаналитической концепции. Мы видим знаменитый треугольник матери, сына и его девушки. Главная героиня Мелани Дэниелз знакомится в магазине с Митчем Бреннером, который покупает неразлучников для своей сестры. Мелани решает незаметно оставить попугаев у дома Митча, но в итоге встречается с мужчиной. Мать Бреннера очень ревнивая женщина, которая не может отпустить его и осознать, что он уже взрослый человек.

На протяжении всего фильма на главную героиню нападают птицы. Это случается неожиданно, например когда она едет к Митчу на лодке, на ее прическу нападает чайка. В городе бушуют вороны и пытаются ее атаковать. Это необъяснимые вещи, которые часто сопровождают картины Хичкока. Элемент неожиданности — главный элемент саспенса нагнетает атмосферу и сохраняется на всем протяжении фильма.