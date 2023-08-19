Лучшие фильмы по книгам российских авторов

Нередко именно экранизации литературных произведений становятся одними из лучших картин всех времен. В этом материале "Рамблер" расскажет о кинолентах, снятых по мотивам книг российских писателей. Возможно, и среди них найдется та, что останется надолго в памяти зрителей.

© Кадр из фильма "Географ глобус пропил"

«Текст», 2019

Видео дня

Режиссер Клим Шипенко

По мотивам книги Дмитрия Глуховского

В сюжете история Ильи Горюнова, отсидевшего в тюрьме из-за ложного обвинения в хранении наркотиков. После освобождения Илья ставит перед собой цель отомстить мажору Петру, подкинувшему ему запрещенные вещества. В поисках отмщения и справедливости Илья получает в свои руки смартфон Петра, после чего начинает жить его жизнью, став для всех, кто находится по ту сторону телефона, тем самым мажором.

«Тобол», 2020

Режиссер Игорь Зайцев

По мотивам книги Алексея Иванова

Иван Демарин, офицер гвардии Петра I, вынужден отправиться по указу царя в город Тобольск – в самую глубь Сибири. Жизнь Ивана развивается очень стремительно в пограничном городке – здесь он встречает свою любовь и оказывается практически в безвыходной ситуации из-за целых полчищ диких джунгар. Как справится офицер, когда помощь ждать неоткуда?

«Записки юного врача», 2012-2013

Режиссер Алекс Хардкасл

По мотивам книги Михаила Булгакова

Начинающий врач Владимир Бомгард прибывает в российскую глубинку в непростые революционные годы. Ему предстоит помогать местным жителям по любым вопросам, касающимся их здоровья. Это вовсе не простая задача, учитывая сложности самого дела и суеверия народа.

«Мастер и Маргарита», 2005

Режиссер Владимир Бортко

По мотивам книги Михаила Булгакова

Патриаршие пруды, Москва, 30-е годы. В спокойную жизнь столицы врывается мистика и нечистая сила, а вместе с ней и загадочный иностранец Воланд со своей сумасшедшей компанией.

Одна из самых популярных экранизаций легендарного романа.

«Географ глобус пропил», 2013

Режиссер Александр Велединский

По мотивам книги Алексей Иванов