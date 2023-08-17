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Кадр дня: Как Стиву Кареллу эпилировали грудь в "Сорокалетнем девственнике"

Главная роль в комедии "Сорокалетний девственник" стала для американского актера и комика Стива Карелла весьма знаковой. До этого ярких ролей в полнометражных фильмах на счету актера не было.

Кадр дня: Как Стиву Кареллу эпилировали грудь в "Сорокалетнем девственнике"
© globallookpress.com

Однако, чтобы сыграть Энди в "Сорокалетнем девственнике", Кареллу пришлось испытать настоящую боль. Впрочем, на что только не пойдут актеры ради своей минуты славы.

Подробнее о самом неприятном для Карелла эпизоде в фильме – в материале "Рамблера".

В комедии есть эпизод, в котором герою Карелла удаляют волосы на груди. Эта сцена снималась при помощи пяти камер сразу. Вот, как о съемках вспоминал Стив:

"Камеры были расположены на моей груди, на парнях, которые стояли рядом, и на актрисе, исполнявшей роль сотрудницы салона".

Это было необходимо для того, чтобы снять эпизод одним дублем, потому что волосы на груди артисту вырывали по-настоящему.

Кадр из фильма "Сорокалетний девственник"

Решение об этом Карелл и режиссер картины Джадд Апатоу приняли вместе. Они решили, что если для данной сцены будут использованы спецэффекты и прочие хитрости кинематографа, эпизод будет смотреться неестественно. А значит, зрителям не удастся посмеяться вдоволь.

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Ради роли Карелл решился на несколько минут боли в ходе депиляции воском. Усилия артиста оказались не напрасны: его эмоции на экране отличаются неподдельностью, а сама сцена раз за разом вызывает смех. Хоть и очевидно, что самому Стиву было явно не до смеха.

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