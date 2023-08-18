"Я прошел через муки ада": какими ролями миру запомнился Патрик Суэйзи

Патрик Суэйзи – пожалуй, один из самых ярких актеров 1980-х и 1990-х. ".

© Кадр из фильма "Грязные танцы"

Его карьера развивалась стремительно, но в 2007 году артисту диагностировали рак поджелудочной железы в четвертой стадии. Актер решил бороться за свою жизнь и активно выполнял рекомендации врачей.

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"Мне пришлось пройти через муки ада, однако я продолжаю мечтать о долгой здоровой жизни", – признавался Суэйзи.

Однако спасти актера не удалось. Патрик Суэйзи ушел из жизни в 2009 году.

Сегодня, 18 августа, артист мог бы отпраздновать 71-летие. По случаю дня рождения звезды мы решили вспомнить самые знаковые роли в его фильмографии. Подробнее – в материале "Рамблера".

"Грязные танцы", 1987

Действие мелодрамы разворачивается в 1963 году. Юная Бэби отдыхает с родителями в курортном отеле, где знакомится с соблазнительным танцором Джонни. Отношения героев развиваются стремительно: сначала Джонни учит Бэби танцевать, а затем они вместе познают любовь.

Культовая картина Эмиля Ардолино удостоилась "Оскара" в номинации "Лучшая песня".

"Привидение", 1990

Чувственная фэнтезийная мелодрама повествует историю влюбленных Сэма и Молли. В один из вечеров на пару нападает грабитель. Сэм пытается защитить возлюбленную, но в итоге погибает и превращается в призрака. Вскоре он узнает, что Молли грозит опасность и начинает посещать медиумов, чтобы связаться с любимой. Однако женщина, до которой ему удается достучаться, совсем не желает помогать привидению.

"На гребне волны", 1991

Банда серфингистов средь бела дня решает ограбить банк. Полиция и ФБР в недоумении: злоумышленники действуют крайне грамотно, слаженно и быстро. Во главу расследования встает молодой агент ФБР. Рискуя жизнью, он вступает в банду и раскрывает дело. Однако очень скоро герой понимает – теперь он не может вернуться к прежней жизни.

"Три желания", 1995

Кадр из фильма "Три желания"