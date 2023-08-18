4 жутких хоррора, которые запрещали в разных странах
В то время как одни фильмы ужасов не способны напугать даже ребенка, другие оказываются настолько жуткими, что их запрещают на государственном уровне.
Смотреть их или нет, решать только вам. Но помните, что некоторые из них могут серьезно отразиться на психике.
Подробнее о фильмах ужасов, которые оказались под запретом –в материале "Рамблера".
"Зловещие мертвецы", 1981
Хоррор Сэма Рэйми с самого начала запретили в Великобритании, Швеции, Финляндии, Сингапуре и Малайзии. А в тех странах, где фильм все-таки разрешили показывать, его все равно контролировали. В США картина получила рейтинг X – к просмотру не допускались зрители младше 17 лет.
Спустя несколько лет в Великобритании фильм все же выпустили на видео, и очень скоро он стал лидером продаж.
Сербский фильм, 2010
Жуткая картина повествует о порноактере, который от безысходности соглашается поработать с незнакомым режиссером. Однако вскоре горе-артист выясняет, что его работодатель маньяк, который снимает снафф-видео.
Фильм Срджана Спасоевича запретили более, чем в 60 странах мира, в числе которых Германия, Норвегия, Бразилия, Австралия, Испания, Новая Зеландия и многие другие. Картину признали одной из самых жестоких за всю историю кинематографа. Многие критики отмечали, что после ее просмотра зрителям всерьез может понадобиться психологическая помощь.
"Уродцы", 1932
Для 1930-х годов фильм стал настоящим культурным шоком. Режиссер Тод Браунинг утвердил на роли людей с серьезными физическими отклонениями актеров, которые действительно от них страдали. В кинематографе не существовало официального запрета на такой ход, но негласный запрет все же был – именно поэтому после выхода фильма Браунинг чуть не распрощался со своей карьерой.
В США фильм запрещен по сей день в некоторых штатах. В Великобритании картина также была под запретом в течение 30 лет.
"Антихрист", 2009
В "Антихристе" легендарный режиссер Ларс фон Триер рассказывает историю пары, в которой муж-психотерапевт пытается помочь обезумевшей после смерти сына жене. Картину запретили во Франции, ссылаясь на обилие сцен насилия и жестокости. Однако спустя восемь лет французы все-таки сняли запрет.