4 жутких хоррора, которые запрещали в разных странах

В то время как одни фильмы ужасов не способны напугать даже ребенка, другие оказываются настолько жуткими, что их запрещают на государственном уровне.

© Кадр из фильма "Зловещие мертвецы 2"

Смотреть их или нет, решать только вам. Но помните, что некоторые из них могут серьезно отразиться на психике.

Видео дня

Подробнее о фильмах ужасов, которые оказались под запретом –в материале "Рамблера".

"Зловещие мертвецы", 1981

Хоррор Сэма Рэйми с самого начала запретили в Великобритании, Швеции, Финляндии, Сингапуре и Малайзии. А в тех странах, где фильм все-таки разрешили показывать, его все равно контролировали. В США картина получила рейтинг X – к просмотру не допускались зрители младше 17 лет.

Спустя несколько лет в Великобритании фильм все же выпустили на видео, и очень скоро он стал лидером продаж.

Сербский фильм, 2010

Кадр из фильма "Сербский фильм"

Жуткая картина повествует о порноактере, который от безысходности соглашается поработать с незнакомым режиссером. Однако вскоре горе-артист выясняет, что его работодатель маньяк, который снимает снафф-видео.

Фильм Срджана Спасоевича запретили более, чем в 60 странах мира, в числе которых Германия, Норвегия, Бразилия, Австралия, Испания, Новая Зеландия и многие другие. Картину признали одной из самых жестоких за всю историю кинематографа. Многие критики отмечали, что после ее просмотра зрителям всерьез может понадобиться психологическая помощь.

"Уродцы", 1932

Для 1930-х годов фильм стал настоящим культурным шоком. Режиссер Тод Браунинг утвердил на роли людей с серьезными физическими отклонениями актеров, которые действительно от них страдали. В кинематографе не существовало официального запрета на такой ход, но негласный запрет все же был – именно поэтому после выхода фильма Браунинг чуть не распрощался со своей карьерой.

В США фильм запрещен по сей день в некоторых штатах. В Великобритании картина также была под запретом в течение 30 лет.

"Антихрист", 2009