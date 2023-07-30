Топ хорроров, в основу которых легли городские легенды

Загадочные и жуткие, городские легенды всегда пронизывали нашу культуру, заставляя сердца биться чаще и кровь стынуть в жилах. От страшных рассказов, рассказываемых у костра, до мрачных тайн, которые живут в уголках городов, эти истории оказали огромное влияние на кинематограф. Именно такие мистические сюжеты легли в основу подборки «Рамблера».

© Кадр из фильма «Страшные истории для рассказа в темноте»

«Страшные истории для рассказа в темноте» (2019)

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Действие разворачивается в 60-х годах прошлого века, когда группа отважных подростков решает испытать свои нервы и отправляется в заброшенный особняк, который некогда принадлежал загадочной девушке по имени Сара Беллоуз. Смерть этой девушки была обволакивающей ужасом и секретами. Избранные герои, стремясь раскрыть страшную тайну, случайно обнаруживают загадочные записи Сары, которые, в итоге, призывают в наш мир огромных монстров, рожденных самой Тьмой.

«Кэндимэн» (1992)

В городских преданиях звучит загадочная легенда о существе, обитающем в параллельном мире, которое носит имя Кэндимен. Для устранения своих жертв он не прибегает к обычному ножу, ведь у него нет руки, а есть протез в виде крюка. Хотя Кэндимен считается выходцем из иной реальности, вызвать его можно, и в этом случае никто не сможет избежать его мести. Достаточно просто стоять перед зеркалом и пять раз произнести его имя. Однако молодые ученые решили изучить эту таинственную легенду, и, сомневаясь в её правдивости и существовании монстра, они рискнули погрузиться в этот мистический мир.

«Городские легенды» (1998)

В тихом студенческом городке начинается настоящий кошмар – серия кровавых убийств, отличающихся особой жестокостью, потрясает мирное сообщество. Полиция оказывается в тупике, так как никакой очевидной связи между жертвами не обнаружено. Но в сумеречной мгле таится страшная тайна, которую обнаруживает студентка Натали. Идея, на первый взгляд, кажется фантастической и невероятной – в каждом из этих жутких убийств оживают городские легенды. Ее рассказ звучит неправдоподобно для окружающих – ни преподаватели, ни друзья не желают верить. Натали понимает, что времени осталось совсем немного, чтобы разгадать ужасную загадку и остановить маньяка.