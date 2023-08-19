5 фильмов об искусственном интеллекте

Тема искусственного интеллекта продолжает интересовать кинематографистов. Появляется все больше разнообразных фильмов о работах: комедий, драм, триллеров, боевиков.

© Кадр из фильма "Она"

"Рамблер" делится подборкой запоминающихся картин об искусственном интеллекте.

Видео дня

"Из машины" (2014)

Фильм повествует о программисте по имени Калеб, который получает приглашение провести неделю в доме своего руководителя Нейтана. Однако позвали Калеба не для обычного отдыха: ему предстоит принять участие в эксперименте с первым в мире искусственным интеллектом. Герой должен не просто протестировать женщину-робота Аву, но и не попасться в ее сети.

"Искусственный разум" (2001)

Человеческий мир уже давно населен большим количеством роботов. При помощи искусственного интеллекта люди мечтают справиться с глобальным потеплением. На фоне природных катаклизмов разворачивается история мальчика-андроида по имени Дэвид, который обнаруживает, что может бескорыстно любить. Теперь герою предстоит понять, почему же человеческая мать решила бросить его.

"Она" (2013)

Действия фильма происходят в далеком будущем. Главный герой Теодор — писатель, который переживает разрыв с любимой женой. Чтобы утешить себя и избавиться от одиночества, он покупает продвинутый ИИ. Операционная система может говорить женским голосом и обсуждать с Теодором абсолютно любую тему. В скором времени, к удивлению главного героя, между ним и его ИИ завязывается самый настоящий роман.

"Я, робот" (2004)

В центре сюжета — будущее, в котором роботы были созданы специально для того, чтобы помогать людям. Однако главный герой, полицейский детектив Дэл Спунер, видит в них исключительно угрозу. Внезапно ему поручают расследовать дело, в котором робота обвиняют в нападении на человека. И все бы ничего, вот только роботы запрограммированы таким образом, что не могут причинить вред человеку. В этот момент Дэл понимает, что ситуация близка к катастрофе и близится восстание машин.

"Робот по имени Чаппи" (2015)