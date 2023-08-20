4 мультфильма для поклонников Хаяо Миядзаки

У знаменитого японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки огромное количество поклонников по всему миру. Он создает не просто мультфильмы, а настоящие красочные миры.

© Кадр из мультфильма "Шепот сердца"

В июле на экраны вышла последняя работа Миядзаки "Как поживаете?". Но это не повод расстраиваться. Японские и иностранные студии продолжают выпускать анимационные картины, которые заслуживают внимания зрителей. Как и мультфильмы Миядзаки, они заставляют поверить в чудо.

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"Рамблер" делится подборкой анимационных картин, которые могут понравиться поклонником Хаяо Миядзаки.

"Шепот сердца" (1995 год)

Кадр из мультфильма "Шепот сердца"

В центре сюжета — девочка по имени Сидзуку, большая любительница читать. Взяв в библиотеке очередную книгу, она обнаруживает, что до нее это же произведение брал неизвестный парень Сэидзи. Но еще более неожиданным оказалось то, что Сэидзи читал все романы, которые понравились Сидзуку. Так она начинает фантазировать о том, кем же именно является незнакомец.

В мультфильме, который создал аниматор Ёсифуми Кондо, вымысел переплетается с реальностью. "Шепот сердца" очень успешно рассказывает о том, насколько же в нашей жизни важны вера в мечту и творчество.

"Ариэтти из страны лилипутов " (2010)

История рассказывает о маленьких существах, которые называют себя "добывайками". Они живут рядом с людьми, время от времени одалживают у них вещи и стараются не попадаться "великанам" на глаза. Существование лилипутов — это тайна, о которой никто не должен узнать. Однако юная Ариэтти нарушает запрет и заводит дружбу с мальчиком по имени Сё.

Мультфильм снял Хиромаса Ёнэбаяси, у которого отлично получилось передать мечтательное настроение и легкость в визуальном ряде.

"Твое имя" (2016)

История повествует о мальчике из Токио по имени Таки и провинциальной девушке Мицухе. Однажды ребята, которые до этого даже не были знакомы, узнают, что между ними существует странная связь. Они могут меняться телами и проживать жизни друг друга. Но внезапно эта способность попросту исчезает, и связь рушится. Вот только Таки успевает привязаться к Мицухе настолько, что непременно собирается отыскать девушку.

Работу создал аниматор Макото Синкай, который с годами стал не менее популярен, чем Хаяо Миядзаки. Его мультфильмы романтичные, светлые и порой немного грустные.

"Легенда о волках" (2020)

Кадр из мультфильма "Легенда о волках"

На ирландский город Килкенни стали нападать волки. С этой проблемой должен справиться охотник из Англии Билл — вдовец и отец-одиночка. Билл строго-настрого запрещает своей дочери Робин ходить в лесную чащу. Но дочь охотника не может усидеть на месте и ослушивается отца. В чаще она встречает девочку-волчицу по имени Мейв, которая открывает ей невероятную правду о мире, а вскоре наделяет даром.