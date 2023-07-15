Некоторые персонажи из мультфильмов Disney постоянно нам кого-то напоминают. Их голоса, мимика и манера держаться кажутся очень знакомыми. И это неудивительно, ведь при создании очередной анимационной картины многие художники вдохновлялись образами известных актеров.

Прототипом Алладина из одноименного мультфильма стал голливудский актер Том Круз, больше всего известный по главной роли в шпионской франшизе "Миссия: невыполнима". Персонаж перенял обаяние и харизму Круза. А вот прекрасную рыжеволосую русалочку Ариэль срисовали со звезды сериала "Зачарованные" — Алиссы Милано. Самое интересное, что актрисе на тот момент было всего шестнадцать лет.

Образ Джинни из "Алладина" был вдохновлен внешностью и характером культового актера Робина Уильямса. Кроме того, он озвучил персонажа в мультфильме. Прообразом любительницы шуб из далматинцев Круэллы Де Виль стала актриса Таллула Бэнкхед. Именно специфический юмор и хриплый голос этой актрисы превратились в изюминку Круэллы.

Этими интересными фактами в социальных сетях поделилась блогер @olya_lolyaa. Вы можете увидеть удивительное сходство актеров с персонажами, посмотрев ролик.