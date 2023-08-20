Обзор фильма «Дом Gucci»: почему общество боится сильных женщин

Фильм "Дом Gucci" повествует о жизни 46-летнего миллионера Маурицио Гуччи, внука известного итальянского модельера, которого убили в 1995 году по заказу его супруги Патриции Реджани, после того как он ушел к молодой любовнице. Обзор на фильм читайте в материале "Рамблера".

© кадр из фильма

"Дом Gucci" натолкнул нас на мысль, что общество боится женщин, которые хотят многого. Их называют меркантильными, что считается недостатком. Дефицитное прошлое сформировало в нас привычку стыдиться своего желания жить хорошо, ходить в рестораны и покупать дорогие сумки.

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Желание обладать страшит еще других, потому что когда такой человек идет к цели, партнеру рядом непонятно, на что человек готов ради этого пойти. А если учесть тот факт, что мужчины в целом не очень хорошо понимают женщин, их такая сила пугает. В фильме Маурицию ей говорит: "Я не понимаю, что за игру ты ведешь". А жена ему отвечает: "Просто хочу лучшего для семьи". Но для кого-то лучшее — это иметь еду и крышу над головой, а для кого-то строить замки. Возможно, Патриция легко смогла бы управлять страной с ее амбициями.

Фильм расскажет нам о женщине, которая в своем желании получить от жизни все, двигает прогресс и шевелит всех людей вокруг. И они ее недооценивают, обесценивают, пытаются указать на ее место. Ей обидно, но она останется устойчивой, потому что ей движет предпринимательский подход к жизни, который как бы подначивает: "Если можно что-то сделать, то почему бы и не сделать?" И все-таки нам показывают реально жадных и недальновидных людей, которые в силу жадности становятся заложниками ситуации.

В фильме все боятся Патрицию, потому что ее любовь к роскоши якобы лишает ее возможности испытывать искренние эмоции, но она точно любит своего мужа и в какой-то степени хочет им обладать. Но, как можно догадаться, в какой-то момент в паре появляются все новые и новые лица, и отношения уже претерпевают испытание не только деньгами и славой, но и чувствами к другим.

Сюжет разворачивается в сказочно блестящих местах, где все одеты в восхитительную одежду и украшения, которые меняются с течением времени. Драма заканчивается убийством, в котором обвиняли почти всех членов семьи. Но мы никогда не узнаем, кто на самом убил Маурицио, потому что бренд Gucci в то бремя хотели заполучить многие, и Патриция могла быть разменной монетой.