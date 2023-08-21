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Фильмы про подростков, которые поднимут настроение

Иногда хочется разбавить вечер легким фильмом, поднимающим настроение. Сюжеты про подростков показывают комичные ситуации, с которыми сталкиваются люди во время взросления.

Фильмы про подростков, которые поднимут настроение
© Кадр из фильма "Лето. Одноклассники. Любовь"

“Рамблер” сделал подборку из пяти фильмов, которые поднимут настроение.

Видео дня

“Убить выпускной”, 2017 год

Комедия рассказывает о двух друзьях детства — Мэдди и Коуле. Они подружились еще до школы, но в старших классах попали в разные компании.

Кадр из фильма "Убить выпускной"

Мэдди стала популярной королевой школы, а Коулу больше по душе было общество тихонь. Но все меняется, когда Мэдди застает своего парня с другой девушкой. Она делится своими проблемами с Коулом, и они договариваются сорвать выпускной вечер.

“Простушка”, 2015 год

Фильм, разбивающий стереотипы. Он рассказывает о девушке Бьянке, которую очень раздражает школьная иерархия. Она непопулярная, потому что не соответствует стандартам красоты, однако дружит с двумя самыми известными девушками в школе.

Кадр из фильма "Простушка"

Бьянку задевает, что парни с ней знакомятся только ради популярных подруг. На это ей открывает глаза Уэсли — школьный красавчик. Ребята договариваются, что Бьянка будет помогать ему по учебе, а Уэсли возьмет в свои руки личную жизнь девушки.

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“Отличница легкого поведения”, 2010 год

Главная героиня ленты — Оливия Пендергаст, учится в школе с пуританскими нравами. Однажды она врет подруге про свой первый романтический опыт, и слухи быстро разносятся по школе. Теперь ее считают девушкой легкого поведения.

Но девушка находит в этой ситуации плюсы: она начинает помогать застенчивым парням становиться популярнее, а сама получает за это деньги.

“Зачетный препод”, 2013 год

Главный герой фильма — грабитель Зеки Мюллер, выходит из тюрьмы. Его сообщница спрятала деньги на стройке, где теперь стоит школа. Зеки устраивается работать учителем, чтобы забрать свое.

Кадр из фильма "Зачетный препод"

Директор считает его своей надеждой и предлагает ему руководство самого несносного класса — 10 “Б”. Неожиданно Мюллер находит общий язык с подростками и влюбляется в свою коллегу — учительницу Лиси.

“Лето. Одноклассники. Любовь”, 2011 год

Фильм рассказывает о 17-летней Лоле, мечтающей о настоящей любви. Девушка прогуливает занятия, ссорится с парнем, и записывает все свои переживания в дневник. Она надеется оторваться в Париже, куда она поедет вместе с классом.

Кадр из фильма "Лето. Одноклассники. Любовь"

Вездесущая мама контролирует Лолу, пытается наладить контакт с отделяющимся подростком. Женщина расстроена результатами экзаменов дочери, поэтому не хочет отпускать ее в Париж.

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