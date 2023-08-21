Фильмы про подростков, которые поднимут настроение

Иногда хочется разбавить вечер легким фильмом, поднимающим настроение. Сюжеты про подростков показывают комичные ситуации, с которыми сталкиваются люди во время взросления.

© Кадр из фильма "Лето. Одноклассники. Любовь"

“Рамблер” сделал подборку из пяти фильмов, которые поднимут настроение.

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“Убить выпускной”, 2017 год

Комедия рассказывает о двух друзьях детства — Мэдди и Коуле. Они подружились еще до школы, но в старших классах попали в разные компании.

Кадр из фильма "Убить выпускной"

Мэдди стала популярной королевой школы, а Коулу больше по душе было общество тихонь. Но все меняется, когда Мэдди застает своего парня с другой девушкой. Она делится своими проблемами с Коулом, и они договариваются сорвать выпускной вечер.

“Простушка”, 2015 год

Фильм, разбивающий стереотипы. Он рассказывает о девушке Бьянке, которую очень раздражает школьная иерархия. Она непопулярная, потому что не соответствует стандартам красоты, однако дружит с двумя самыми известными девушками в школе.

Бьянку задевает, что парни с ней знакомятся только ради популярных подруг. На это ей открывает глаза Уэсли — школьный красавчик. Ребята договариваются, что Бьянка будет помогать ему по учебе, а Уэсли возьмет в свои руки личную жизнь девушки.

“Отличница легкого поведения”, 2010 год

Главная героиня ленты — Оливия Пендергаст, учится в школе с пуританскими нравами. Однажды она врет подруге про свой первый романтический опыт, и слухи быстро разносятся по школе. Теперь ее считают девушкой легкого поведения.

Но девушка находит в этой ситуации плюсы: она начинает помогать застенчивым парням становиться популярнее, а сама получает за это деньги.

“Зачетный препод”, 2013 год

Главный герой фильма — грабитель Зеки Мюллер, выходит из тюрьмы. Его сообщница спрятала деньги на стройке, где теперь стоит школа. Зеки устраивается работать учителем, чтобы забрать свое.

Директор считает его своей надеждой и предлагает ему руководство самого несносного класса — 10 “Б”. Неожиданно Мюллер находит общий язык с подростками и влюбляется в свою коллегу — учительницу Лиси.

“Лето. Одноклассники. Любовь”, 2011 год

Фильм рассказывает о 17-летней Лоле, мечтающей о настоящей любви. Девушка прогуливает занятия, ссорится с парнем, и записывает все свои переживания в дневник. Она надеется оторваться в Париже, куда она поедет вместе с классом.

Кадр из фильма "Лето. Одноклассники. Любовь"