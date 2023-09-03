Кино с психологом: что не так с Иваном из “Курьера”

В постоянной рубрике "Кино с психологом" "Рамблер" разбирает совместно со специалистом характеры героев известных кинолент. Эксперт рассказывает, какие психологические травмы или даже расстройства становятся причиной того или иного поведения или поступков персонажей.

© Кадр из фильма "Курьер"

В этом материале обсудили главного героя фильма "Курьер" – Ивана, роль которого в картине сыграл актер Федор Дунаевский.

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Иван перенес психологическую травму – развод родителей, уход отца из семьи, депрессивная мать и формальное присутствие отца в его жизни. Иван не отличался трудолюбием, учился посредственно, не поступил в университет, да и не старался, работал спустя рукава. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

У Ивана были большие мечты, но идти к ним желание совершенно отсутствовало. Плыть по течению, по мнению главного героя, гораздо удобнее. Мать помогла найти работу, коллеги «прикрывали» недобросовестность курьера, за девушкой ухаживать не пришлось – она взяла инициативу в свои руки, а благосклонность родителей помогла получить Катя. По началу все само идет в руки. Но Иван не старался даже сохранить эти результаты от удачного стечения обстоятельств.

Иван обладает неким обаянием, сарказмом и тонким чувством юмора, которые помогли ему обратить на себя внимание, быть ярким, «особенным», бесстрашным и подчеркнули его индивидуальность, вызывая восхищение и поддержку. Но увы, это лишь красивая обертка, за этими качествами ничего не стоит, кроме внутренней несостоятельности и пустоты. Такое поведение указывает на желание привлечь к себе внимание, приглашает быть опорой, поучаствовать с инициативой в его жизни вместо отца в детском возрасте, чтобы почувствовать любовь и неравнодушие. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Иван продолжил идти за мечтой, так и не осознав своих ошибок и уроков. Но, к сожалению, его действия идут вразрез с мечтами, а, значит, и результаты будут соответствующие.