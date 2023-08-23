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Якутское кино: что это такое и почему его стоит посмотреть

К сожалению, якутский кинематограф не слишком популярен среди зрителей, однако это вовсе не говорит о том, что в Якутии не снимают достойных картин. Зачастую дело заключается лишь в небольшом количестве или полном отсутствии рекламы или в том, что в этих картинах принимают участие не самые известные актеры.

Якутское кино: что это такое и почему его стоит посмотреть
© Кадр из фильма "Черный снег"

В этом материале "Рамблер" расскажет о якутском кино, которое точно стоит посмотреть.

«Черный снег», 2021 год

Режиссер: Степан Бурнашев

История рассказывает об алчном дальнобойщике, которому судьба уготовила жестокую цену за его дела.

Мужчина возит продукты в отдаленную якутскую деревушку. Помимо продуктов, он обменивает на мясо и рыбу (единственное, чем может платить бедный народ) паленую водку. Не задумываясь о последствиях своих поступков, он возвращается в город один, но по дороге становится пленником ледяных просторов Якутии, которые почти не оставляют ему шансов на жизнь.

«Пугало», 2020 год

Режиссер: Дмитрий Давыдов

Работы Давыдова прогремели на многих фестивалях, а картина "Пугало" и вовсе получила главный приз на "Кинотавре".

В сюжете история необыкновенной женщины-знахарки, вытворяющей поразительные вещи. И несмотря на то, что многие жители северной глухой деревни часто обращаются к ней за помощью, это не мешает им считать знахарку изгоем и всячески над ней издеваться и насмехаться.

Для самой целительницы ее дар стал настоящим проклятьем, ведь все вокруг ее боятся. Однако есть в ее прошлом такая страница, из-за которой она вновь и вновь идет на помощь к нуждающимся в ней людям.

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«Его дочь», 2016 год

Режиссер: Татьяна Эверстова

Умиротворяющая драма, в которой главным героем является маленькая девочка. Действие происходит в начале 70-х годов в одной из глухих деревушек Якутии. Отец девочки умер еще до ее рождения, однако всю свою жизнь она убеждена в том, что он всегда находится рядом с ней – его дух помогает ей, спасает и во всем направляет. Помимо своего отца девочка способна чувствовать голос природы и ощущать рядом присутствие своих давно умерших предков.

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