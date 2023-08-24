"Посылка": фантастический триллер о последствиях выбора

В 2009-м году в прокат вышел фантастический детектив-триллер, который не только держит в напряжении до финальных титров, но и заставляет задуматься о трудностях принятия решений и желании получить за счет них личную выгоду.

© Кадр из фильма "Посылка"

Почему стоит обратить внимание на данную кинокартину и кому она придется по душе – в материале "Рамблера".

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Сюжет

1976-й год, штат Вирджиния. Главные герои – супружеская пара. Муж Артур работает над программой освоения Марса "Викинг" в Исследовательском центре Лэнгли. Его жена Норма преподает в старших классах местной школы. Семью нельзя назвать бедствующей, однако и слово "достаток" не является синонимом их финансового положения.

Однажды, будучи дома одна, Норма слышит звонок в дверь. Когда она ее открывает, то видит перед собой необычную посылку – коробку с красной кнопкой, которая закрыта запирающимся на замок стеклянным куполом. Девушка берет взявшийся из ниоткуда предмет и читает прилагающуюся к нему записку, которая гласит, что в 5 часов вечера их навестит некий мистер Стюарт. Так и происходит: ровно в назначенное время снова раздается звонок в дверь, и на пороге предстает пожилой мужчина с изуродованным лицом по имени Арлингтон.

Таинственный посетитель предлагает хозяйке дома и ее мужу стать участниками эксперимента, суть которого сводится к следующему. Коробка вручается Льюисам на сутки, и если в течение отведенного времени они нажмут на красную кнопку, то получат 1 миллион долларов. Есть одно "но": в таком случае умрет неизвестный им человек.

Артуру и Норме предстоит сделать выбор между безбедным существованием и муками совести.

Актеры и режиссер

Сценаристом и режиссером триллера выступил Ричард Келли, который подарил миру не менее таинственный фантастический триллер "Донни Дарко".

Отзывы

Рецензии на фильм достаточно противоречивые. Кто-то хвалит его за интересную идею и талантливую игру актеров, другие недовольны медленным повествованием и неприятным осадком после просмотра.