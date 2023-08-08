"Ваша честь": триллер о мести и борьбе за благополучие близких

В 2020-м году состоялась премьера драматического многосерийного триллера "Ваша честь", который повествует о любви, долге и расплате.

© Кадр из сериала "Ваша честь"

Почему стоит обратить на него внимание, и кому сериал придется по душе – в материале "Рамблера".

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Сюжет

Сын влиятельного и всеми уважаемого судьи Майкла Десиато попадает в страшное ДТП, жертвой которого становится незнакомый юноша на мотоцикле. Вследствие сильного удара он слетает со своего транспортного средства и получает страшную травму. У него все еще есть шанс спастись – для этого требуется незамедлительно вызвать скорую помощь. Но напуганный и шокированный увиденным Адам Десиато отказывается от этой идеи и скрывается с места преступления.

Как становится известно позднее, молодой парень скончался в страшных муках, лежа посреди пустынной проезжей части. Роковое событие запускает цепь событий, о которых вскоре пожалеют и отец, и сын: погибший является ребенком криминального босса, который намерен мстить обидчику.

Актерский состав

Отзывы

Зрители положительно высказываются о просмотренном сериале и отмечают его напряженный сюжет, талантливую игру звездного актерского состава, зрелищность и драматичность. "Ваша честь" придется по душе любителям триллеров, которые держат в напряжении до последней секунды и удивляют своими сюжетными поворотами.