"Ваша честь": триллер о мести и борьбе за благополучие близких
В 2020-м году состоялась премьера драматического многосерийного триллера "Ваша честь", который повествует о любви, долге и расплате.
Почему стоит обратить на него внимание, и кому сериал придется по душе – в материале "Рамблера".
Сюжет
Сын влиятельного и всеми уважаемого судьи Майкла Десиато попадает в страшное ДТП, жертвой которого становится незнакомый юноша на мотоцикле. Вследствие сильного удара он слетает со своего транспортного средства и получает страшную травму. У него все еще есть шанс спастись – для этого требуется незамедлительно вызвать скорую помощь. Но напуганный и шокированный увиденным Адам Десиато отказывается от этой идеи и скрывается с места преступления.
Как становится известно позднее, молодой парень скончался в страшных муках, лежа посреди пустынной проезжей части. Роковое событие запускает цепь событий, о которых вскоре пожалеют и отец, и сын: погибший является ребенком криминального босса, который намерен мстить обидчику.
Актерский состав
В сериале приняли участие известные актеры. Так, роль высокопоставленного судьи исполнил Брайан Крэнстон ("Операция "Арго", "Драйв", "Афера под прикрытием", "Спасти рядового Райана", "Во все тяжкие", "Малкольм в центре внимания"), а его сына Адама – Хантер Дуэн ("Уэнсдэй", "Мир дикого запада", "По правде говоря", "Что/если").
В качестве главы мафии в картине предстал Майкл Стулбарг, снимавшийся в таких проектах, как "Опасная игра Слоун", "Прибытие", "Назови меня своим именем", "Люди в черном 3", "Жертвуя пешкой". А его убитой горем супруги – Хоуп Дэвис, которую вы могли видеть в "Мыслях о свободе", "Сердцах в Атлантиде", "Дороге на Арлингтон" и "Наследниках".
Отзывы
Зрители положительно высказываются о просмотренном сериале и отмечают его напряженный сюжет, талантливую игру звездного актерского состава, зрелищность и драматичность. "Ваша честь" придется по душе любителям триллеров, которые держат в напряжении до последней секунды и удивляют своими сюжетными поворотами.
"Аддиктивный характер шоу, добротная телевизионная постановка, увлекательный сюжет для любителей криминально-детективных историй и наконец очередная захватывающая дух актерская работа Брайана Крэнстона, ради которого в первую очередь ознакомиться с мини-сериалом стоит абсолютно всем", – так о сериале отозвался один из кинокритиков.