5 фильмов про неудачников, у которых все получилось

Фильмы о неудачниках, которым удается круто изменить свою жизнь в лучшую сторону, зачастую пользуются большим успехом у кинозрителей.

© Кадр из фильма "Управление гневом"

В таких персонажах многим людям удается узнать самих себя – обычных людей, в жизнь которых нередко врывается черная полоса.

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Подробнее о лучших фильмах про тех, кого сложно назвать баловнями судьбы – в материале "Рамблера".

"Управление гневом", 2003

В центре сюжета – скромный клерк, которому почти никогда не улыбается удача. Но однажды в его жизни происходит совершенно абсурдная ситуация: героя обвиняют в нападении на бортпроводницу и отправляют на принудительное лечение к психиатру. Однако и у психиатра оказываются свои тараканы в голове.

Главные роли в комедийной мелодраме исполнили Адам Сэндлер и Джек Николсон.

"Всегда говори «да»", 2008

Кадр из фильма "Всегда говори "да"

В этой комедии Джим Керри перевоплотился в депрессивного интроверта, который предпочитает избегать мир и возможности, который тот ему предоставляет. Но однажды герой посещает тренинг личного роста и решает в качестве эксперимента отвечать "да" на любые предложения. После этого его жизнь переворачивается на 180 градусов.

"В погоне за счастьем", 2006

Биографическая драма повествует историю отца-одиночки Криса. Герой воспитывает пятилетнего сына, работает продавцом и едва сводит концы с концами. Зарплаты не хватает, чтобы оплатить квартиру, и вместе с ребенком Крис оказывается на улице. Однако он не впадает в отчаяние и решает устроиться на стажировку в брокерскую фирму. Но есть один нюанс – стажировка длится полгода, и она не оплачивается.

"Эрин Брокович", 2000

Разведенная мать-одиночка переживает не лучшие времена, но не теряет веры в лучшее. Героиня уговаривает адвоката взять ее на должность стажера. Приступив к работе, Брокович еще не догадывается о том, куда приведет ее новая профессия – ей предстоит столкнуться с крупной корпорацией и выступить в суде против нее. Но удастся ли Брокович одержать победу и построить карьеру?

"Невидимая сторона", 2009