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5 фильмов про неудачников, у которых все получилось

Фильмы о неудачниках, которым удается круто изменить свою жизнь в лучшую сторону, зачастую пользуются большим успехом у кинозрителей.

5 фильмов про неудачников, у которых все получилось
© Кадр из фильма "Управление гневом"

В таких персонажах многим людям удается узнать самих себя – обычных людей, в жизнь которых нередко врывается черная полоса.

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Подробнее о лучших фильмах про тех, кого сложно назвать баловнями судьбы – в материале "Рамблера".

"Управление гневом", 2003

Кадр из фильма "Управление гневом"

В центре сюжета – скромный клерк, которому почти никогда не улыбается удача. Но однажды в его жизни происходит совершенно абсурдная ситуация: героя обвиняют в нападении на бортпроводницу и отправляют на принудительное лечение к психиатру. Однако и у психиатра оказываются свои тараканы в голове.

Главные роли в комедийной мелодраме исполнили Адам Сэндлер и Джек Николсон.

"Всегда говори «да»", 2008

Кадр из фильма "Всегда говори "да"

В этой комедии Джим Керри перевоплотился в депрессивного интроверта, который предпочитает избегать мир и возможности, который тот ему предоставляет. Но однажды герой посещает тренинг личного роста и решает в качестве эксперимента отвечать "да" на любые предложения. После этого его жизнь переворачивается на 180 градусов.

"В погоне за счастьем", 2006

Кадр из фильма «В погоне за счастьем»

Биографическая драма повествует историю отца-одиночки Криса. Герой воспитывает пятилетнего сына, работает продавцом и едва сводит концы с концами. Зарплаты не хватает, чтобы оплатить квартиру, и вместе с ребенком Крис оказывается на улице. Однако он не впадает в отчаяние и решает устроиться на стажировку в брокерскую фирму. Но есть один нюанс – стажировка длится полгода, и она не оплачивается.

"Эрин Брокович", 2000

Кадр из фильма "Эрин Брокович"

Разведенная мать-одиночка переживает не лучшие времена, но не теряет веры в лучшее. Героиня уговаривает адвоката взять ее на должность стажера. Приступив к работе, Брокович еще не догадывается о том, куда приведет ее новая профессия – ей предстоит столкнуться с крупной корпорацией и выступить в суде против нее. Но удастся ли Брокович одержать победу и построить карьеру?

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"Невидимая сторона", 2009

Кадр из фильма "Невидимая сторона"

Первое время жизнь не была благосклонна к темнокожему Майклу. Он родился в семье наркоманки и преступника, и в один момент остался на улице без еды и средств к существованию. Но удача улыбнулась герою: он встретил обеспеченную семью, которая взяла его под свою опеку и позволила воплотить в жизнь самые смелые мечты.

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