Пользователи сети требуют лишить Сандру Буллок "Оскара"

Интернет пользователи потребовали лишить актрису Сандру Буллок "Оскара" за роль в фильме "Невидимаясторона".

Резонанс в соцсетях вызвали слова баскетболиста Майкла Оэра, о жизни которого повествует картина. Спортсмен заявил, что байопик нельзя назвать до конца правдивым. В частности, Оэр отметил, что, в отличие от экранной семьи Туохи, реальная семья его никогда не усыновляла, а отдала под опеку.

Вдобавок к этому, близким Майкла удалось заработать на киноленте, в то время как сам спортсмен не получил ни цента. Об этом сообщает TMZ.

На почве новой информации о фильме пользователи сети разделились на два лагеря: одни потребовали лишить Сандру Буллок "Оскара", другие же вступились за актрису.