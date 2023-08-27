Кадр дня: как Айла Фишер рискнула жизнью на съемках "Иллюзии обмана"

Криминальный триллер Луи Летерье "Иллюзия обмана" повествует историю команды иллюзионистов, которые используют свой талант в преступных целях. Герои устраивают внушительные ограбления, но при этом из раза в раз выходят сухими из воды.

© Кадр из фильма "Иллюзия обмана"

Главные роли в картине исполнили Джесси Айзенберг, Марк Руффало, Вуди Харрельсон и Айла Фишер. Для актрисы съемки в картине превратились в большой стресс, ведь в одном из эпизодов ей пришлось рискнуть жизнью.

Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

В "Иллюзии обмана" есть сцена, в которой Фишер погрузилась в аквариум полный воды для исполнения популярного фокуса с освобождением из оков.

Актриса исполняла трюк самостоятельно и находилась под контролем Стивена Поупа, который отвечал за работу каскадеров. Однако все пошло не по плану. Костюм Фишер зацепился за цепь, и актриса не сразу смогла вынырнуть из аквариума.

Кадр из фильма "Иллюзия обмана"

Режиссер и коллегам Фишер потребовалось время, чтобы осознать происходящее – они были уверены, что Айла просто отлично вжилась в роль. А между тем звезда три минуты сражалась за жизнь и пыталась привлечь внимание окружающих.