Слон и жираф сбежали со съемок в Риме
На окраине Рима слон и жираф сбежали с киносъемок. Видео с животными появилось в канале Welcome to Favelas.
Инцидент произошел в квартале киностудии Чинечитта (Cinecittà). В ролике видно, как слон и жираф бегут мимо машин, а за ними гонятся несколько мужчин-сотрудников. Все это происходит на фоне античных декораций.
Предположительно, животных задействовали в съемках фильма или рекламы.
В комментариях к видео пользователи написали, что произошедшее напомнило им мультфильм "Мадагаскар", в котором звери сбежали из зоопарка. Другие пошутили, что состояние Рима заставило бежать из города даже животных.
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