Слон и жираф сбежали со съемок в Риме

На окраине Рима слон и жираф сбежали с киносъемок. Видео с животными появилось в канале Welcome to Favelas.

Инцидент произошел в квартале киностудии Чинечитта (Cinecittà). В ролике видно, как слон и жираф бегут мимо машин, а за ними гонятся несколько мужчин-сотрудников. Все это происходит на фоне античных декораций.

Предположительно, животных задействовали в съемках фильма или рекламы.